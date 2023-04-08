Румынские F-16 перехватили два российских истребителя, которые залетели в воздушное пространство НАТО
Румынские многофункциональные самолеты F-16, которые приняли дежурство для защиты воздушного пространства стран Балтии силами НАТО, поднимались для перехвата двух российских истребителей Су-27.
Об этом сообщает командование Воздушных сил Румынии. В сообщении говорится, что румынский отряд Carpathian Vipers был предупрежден Центром авиации НАТО в Юдеме в Германии.
В частности, они заметили два неизвестных самолета над международными водами в зоне ответственности НАТО.
Согласно стандартам процедур, румынские истребители были предупреждены для выяснения воздушной ситуации. После перехвата обнаружили два самолета Су-27, принадлежащих РФ.
— Их благополучно сопровождали до выхода из зоны ответственности НАТО, — сообщили в командовании Воздушных сил Румынии.