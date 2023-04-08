Во Франции суд принял решение о ликвидации прокремлевского RT France

Апрель, 08 в 17:29

Французский хозяйственный суд официально признал банкротом прокремлевский телеканал RT France.

Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на заявление президента компании Ксении Федоровой.

— Суд Нантерра принял решение о ликвидации RT France, — написала Федорова в своем аккаунте в Twitter.

По ее словам, сотрудники RT France будут уволены в ближайшие дни.

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В марте прошлого года ЕС запретил российским государственным СМИ, таким как Спутник и RT, ранее известному как Russia Today, вещание в Европе после того, как Россия начала полномасштабную войну против Украины.

Однако санкции не помешали им производить контент. В прошлом году российский канал продолжал производить, публиковать и транслировать материалы, ориентированные на франкоязычную аудиторию в таких африканских странах, как Мали и Буркина-Фасо.

В начале этого года французское правительство заблокировало банковские счета RT France после решения ЕС о замораживании активов.

В феврале этого года в Германии прекратил вещание российский пропагандистский телеканал RT DE после прекращения финансирования RT DE Productions из-за девятого пакета санкций ЕС против РФ.