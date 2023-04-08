Ватикан снова соединил Украину и Россию в крестном ходе — реакция посла

Апрель, 08 в 15:31

Ватикан снова, несмотря на возмущение в прошлом году, решил соединить Украину и Россию во время крестного хода к Колизею. Он состоялся 7 апреля, сообщает Vatican News.

Ватикан ежегодно публикует текст крестного пути в Колизей за несколько дней до мероприятия.

В этом году там заявили, что на десятой остановке, на которой размышления сосредоточены на том, как Иисус был ободран с одежды, организаторы объединили свидетельства украинского и российского подростков.

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Украинский мальчик рассказывает, как ночью бежал с семьей из Мариуполя, решив отправиться в Италию, где была бабушка. На границе же пришлось попрощаться с отцом.

— Когда мы прибыли в Италию, я грустил. Я чувствовал себя ободранным со всего: полностью голым. Я не знал языка и не имел ни одного друга. Бабушка старалась, чтобы я чувствовал себя счастливым, но я не делал ничего другого, а только повторял, что хочу вернуться домой. Наконец моя семья решила вернуться в Украину, — цитирует его слова Ватикан.

Российский подросток, как сообщил Ватикан, вспомнил старшего брата, который через несколько дней после 18-летия “отправился в путешествие”, а впоследствии пришло письмо с сообщением о его смерти.

По словам российского мальчика, школьный товарищ сказал ему на ухо, что идет война, и он дома написал молитву за мир.

Посол Украины при Святом Престоле Андрей Юраш сообщил, что о сценарии крестного пути он узнал из СМИ.

— Российский парень, в частности, расскажет о своем убитом брате, папе и дедушке, которые пропали без вести на войне. Но он точно забудет вспомнить, что его родственники приехали в Украину, чтобы убить не только отца украинского мальчика, а всю семью… а не наоборот! — возмутился дипломат.

В прошлом году, несмотря на критику со стороны Украины и УКГЦ, во время традиционного шествия Ватикана уроженки Украины и России совместно пронесли процессионный крест.

Источник: Vatican News