Апрель, 08 в 7:59

Многонациональные военные учения, в которых будут принимать участие страны НАТО, под руководством Германии пройдут с 12 по 23 июня.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной гвардии США.

По словам генерал-лейтенанта ВВС США Майкла Ло, директора Национальной воздушной гвардии, полевые учения оперативного и тактического уровня в основном будут проходить в Германии, а также в Чешской Республике, Эстонии и Латвии.

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— Учения проверяют не только нашу оперативную способность работать вместе, но и нашу способность быстро развертывать и быстро применять воздушную мощь коалиции, — отметил Майкла Ло.

Отмечается, что в учениях будут принимать участие примерно 220 самолетов 23 типов, что делает Air Defender 23 крупнейшими учениями ВВС с момента основания НАТО в 1949 году.

Помимо Германии и США, в учениях примут участие 22 страны-союзницы.