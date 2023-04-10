Пока военная погода: Макрон признал, что время для переговоров еще не пришло

Апрель, 09 в 21:12

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время своего визита в Китай признал, что сейчас продолжается военная погода в контексте полномасштабной агрессии России против Украины, поэтому время для переговоров еще не пришло.

— Я думаю, что Китай делает то же самое наблюдение, что и мы, а именно, что сегодня погода военная. Украинцы сопротивляются, а мы им помогаем. Сейчас не время для переговоров, даже если мы их готовим и должны расставить вехи, — отметил Макрон.

Макрон отметил, что целью его диалога с Китаем является консолидация подходов к войне Российской Федерации против Украины.

— Первое: поддержка принципов Устава ООН. Второе: четкое напоминание о ядерной энергетике. Именно Китай должен сделать выводы о последствиях. Президент Путин разместил ядерное оружие в Беларуси через несколько дней после того, как он взял на себя обязательство не делать этого. Третье: очень четкое напоминание о гуманитарном праве и защите детей. И четвертое: стремление к переговорному и длительному миру, — объяснил он.

Французский президент отметил, что китайский лидер Си Цзиньпин говорил о европейской архитектуре безопасности.

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— Но не может быть архитектуры безопасности, пока в Европе существуют страны, подвергшиеся вторжению, или замороженные конфликты. Из этого следует общая матрица. Является ли Украина приоритетом для китайской дипломатии? Возможно, нет. Но этот диалог дает возможность смягчить комментарии, которые мы слышали об определенной самоуспокоенности со стороны Китая в отношении России, — сказал Макрон.

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Источник: Les Echos