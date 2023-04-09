В МИД Украины возмущены попыткой приравнять жертву войны и агрессора во время Крестного хода

Апрель, 09 в 0:23

Нынешний Крестный ход в Риме был снова омрачен попыткой приравнять жертву и агрессора.

В Министерстве иностранных дел Украины отметили, что благодарны папе Франциску за его заботу об украинцах. Однако в МИД отметили, что нынешнее шествие было омрачено попыткой приравнять жертву и агрессора.

— Речь идет о текстах, которые были зачитаны во время 10-й стации Крестного хода: от имени украинского подростка, который нашел убежище в Италии после захвата российскими войсками Мариуполя, и российского парня, брат-военнослужащий которого потерял жизнь, а отец и дед пропали без вести как участники захватнической войны России против Украины, — отметил представитель МИД Олег Николенко.

В МИД отметили, что разочарованы тем, что Святой Престол не принял во внимание аргументы украинской стороны об оскорбительном характере такого жеста. В частности, совместное участие украинца и россиянина искажает действительность, в которую РФ погрузила украинцев, воплощая против них геноцид.

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Кроме того, такой шаг подрывает принципы справедливости и общечеловеческой нравственности, дискредитирует концепцию мира и братства.

— Попытки поставить знак равенства между Украиной, которая страдает, и Россией, которая наносит страдания, не способствует примирению. Примирение может наступить только после украинской победы, наказания всех российских преступников, покаяния за причиненные страдания и просьбы прощения перед украинцами, — рассказал он.

В МИД рассчитывают, что Святой Престол в дальнейшем будет придерживаться подхода, который будет базироваться на глубинном понимании справедливости и ответственности за восстановление мира в Украине и установления справедливости.