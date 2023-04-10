Global Thunder 23: США начинают учения по ядерному сдерживанию
Во вторник, 11 апреля, в Соединенных Штатах Америки начнутся ежегодные учения по ядерному командованию и контролю Global Thunder 23.
Об этом сообщило командование Вооруженных сил США.
К учениям Global Thunder 23 привлекут персонал всего стратегического командования ВС США, а также страны-союзники, в частности Британию.
— Целью учений GT23 является усиление ядерной готовности и обеспечение безопасных, защищенных и надежных стратегических сил сдерживания. Учения проходят ежегодно и не являются ответом на действия любой страны или других субъектов, — говорится в сообщении.
Граждан предупредили о росте количества полетов бомбардировочной авиации на время учений.
Отметим, что стратегическое командование отвечает за стратегическое сдерживание, ядерные операции, совместные операции в электромагнитном спектре, противоракетную оборону, анализ и целеполагание.