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Global Thunder 23: США начинают учения по ядерному сдерживанию

Валентина Чорна, редактор ленты
Global Thunder 23: США начинают учения по ядерному сдерживанию
Фото: Depositphotos

Во вторник, 11 апреля, в Соединенных Штатах Америки начнутся ежегодные учения по ядерному командованию и контролю Global Thunder 23.

Об этом сообщило командование Вооруженных сил США.

К учениям Global Thunder 23 привлекут персонал всего стратегического командования ВС США, а также страны-союзники, в частности Британию.

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— Целью учений GT23 является усиление ядерной готовности и обеспечение безопасных, защищенных и надежных стратегических сил сдерживания. Учения проходят ежегодно и не являются ответом на действия любой страны или других субъектов, — говорится в сообщении.

Граждан предупредили о росте количества полетов бомбардировочной авиации на время учений.

Отметим, что стратегическое командование отвечает за стратегическое сдерживание, ядерные операции, совместные операции в электромагнитном спектре, противоракетную оборону, анализ и целеполагание.

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