Премьер Эстонии Каллас уходит с должности, чтобы снова возглавить правительство

Апрель, 10 в 21:05

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас 10 апреля объявила, что нынешний состав правительства уходит в отставку. Об этом сообщает издание ERR.

В тот же день президент Эстонии Алар Карис назначил Каллас кандидатом на должность главы нового правительства.

— Выдвигаю Каю Каллас кандидатом в премьер-министры и прошу ее выступить в парламенте с докладом об основах формирования будущего правительства. Надеюсь, что Рийгикогу предоставит Каллас полномочия на формирование правительства, — сказал он.

11 апреля Каллас встретится с кандидатами в министры, выдвинутыми Партией реформ, Eesti 200 и социал-демократами. Новая коалиция имеет 60 мест в Рийгикогу из 101.

Сейчас смотрят

Это будет уже третье правительство нынешнего лидера Партии реформ Каи Каллас. Ее первое правительство проработало с 26 января 2021 года по 18 июля 2022 года.

Согласно эстонскому законодательству, когда собирается новый состав Рийникогу, то правительство страны подает в отставку, но продолжает выполнять свои функции до прихода к власти нового правительства. Новое правительство будет сформировано на основе коалиционного договора, который подписали Партия реформ, Eesti 200 и Социал-демократическая партия.

Читайте Премьер Финляндии Санна Марин подала в отставку после поражения на выборах

Источник: ERR