РФ еще в сентябре едва не сбила британский самолет-разведчик возле Крыма – WP

Апрель, 10 в 16:41

За несколько месяцев до того, как российский Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 над Черным морем, другие истребители РФ 29 сентября 2022 года едва не сбили вблизи Крыма британский самолет-разведчик Rivet Joint, более известный как RC-135.

Об этом пишет издание The Washington Post со ссылкой на один из десятков слитых секретных документов Пентагона, которые стали поводом для расследования Министерства юстиции США.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес еще в октябре рассказал об инциденте Палате общин, заявив, что два российских истребителя Су-27 перехватили RC-135 в международном воздушном пространстве над Черным морем, приблизившись на расстояние до пяти метров.

Сейчас смотрят

По его словам, один из самолетов РФ выпустил ракету на расстоянии, однако тогда не описал этот инцидент “как почти сбитый”, а объяснил пуск ракеты “технической неисправностью”, и подчеркнул, что говорил об этом с чиновниками из Минобороны РФ.

— Этот инцидент подчеркивает балансирование, которого пытаются придерживаться западные военные, пытаясь помочь украинским военным и собрать информацию о войне, не втягиваясь при этом в прямой конфликт с Москвой. Российские официальные лица пытаются изобразить страны НАТО как агрессоров, в то время как США и их союзники заявляют, что они поддерживают Украину, но не находятся в состоянии войны с Россией, — пишет WP.

В Пентагоне отказались комментировать содержание слитого в сеть документа, как и в случае с другой информацией, найденной в приложениях Discord, Telegram и Twitter.

Сотрудник посольства Великобритании в Вашингтоне также отказался от комментариев, а посольство РФ не ответило на запрос.