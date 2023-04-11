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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Германия на этой неделе закроет последние атомные электростанции в стране

АЕС у Німеччині
Фото: Unsplash

В субботу, 15 апреля, Германия планирует навсегда закрыть три оставшиеся атомные электростанции. Об этом сообщает Sky News.

Страна начала постепенно отказываться от ядерной энергетики более 20 лет назад, но планы были усилены после ядерной катастрофы на японской АЭС Фукусима в 2011 году.

Антиядерные демонстрации в Германии заставили тогдашнего канцлера Ангелу Меркель настаивать на планах закрытия всех оставшихся в Германии атомных электростанций к 2022 году.

Но Берлин был вынужден отложить закрытие трех оставшихся станций после того, как Россия перекрыла поставки газа в Европу на фоне войны в Украине, ведь это вызвало опасения зимнего топливного кризиса.

Согласно измененному сроку — 15 апреля 2023 года, — на этой неделе будут закрыты объекты в Эмсланде, что на севере Нижней Саксонии, а также реакторы Изар 2 и Неккар-Вестхайм.

Треть производства электроэнергии в Германии составляет уголь, но правительство ранее объявило о планах закрыть все угольные электростанции в стране до 2038 года, причем первая волна закрытия начнется в 2030 году.

Отмечается, что Германия инвестирует значительные средства в солнечные и ветровые технологии, но многие опасаются, что нынешних темпов развития возобновляемой энергетики будет недостаточно для достижения Германией собственных целей в сфере зеленой энергетики.

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Источник: Sky News
АЕС, электроэнергия, Німеччина
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