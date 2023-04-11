Проверка продолжается: в Белом доме еще не знают, кто стоит за “сливом” секретных документов

Апрель, 11 в 9:44

Пентагон передал дело о “сливе” секретных военных документов в Министерство юстиции, которое занимается расследованием. Пока еще нет выводов, кто мог это сделать.

Об этом во время брифинга в Белом доме заявил координатор Совета нацбезопасности США Джон Кирби.

— Мы не знаем, что в этих документах, кто за это несет ответственность. И мы не знаем, есть ли у тех, кто это сделал, еще что-то, что они хотят опубликовать. Мы внимательно следим за ситуацией, насколько это возможно. Но правда в том, что у нас пока нет информации, — подчеркнул он.

По его словам, президент США проинформирован об этом инциденте в конце прошлой недели и поддерживал контакт с представителями национальной безопасности в течение всех выходных.

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— Что касается источника, то, как вы знаете, Министерство обороны передало это дело в Министерство юстиции для проведения уголовного расследования, и я, безусловно, направил бы вас к ним. Но мне неизвестно, пришли ли они к каким-то выводам на данный момент, — добавил Кирби.

7 апреля издание NYT написало, что в сеть попала новая партия секретных документов, связанных с войной в Украине, Китаем и Ближним Востоком.

В Офисе президента Украины появление в интернете якобы тайных документов по подготовке контрнаступления ВСУ назвали “стандартной игрой” спецслужб РФ.