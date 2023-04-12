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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Расследование утечки данных США может длиться месяцы, а в Сенате хотят объяснений — CNN

Пентагон
Фото: Depositphotos

Пентагон изучает влияние утечки секретных документов, которые включают разведданные о войне в Украине, на национальную безопасность США, а Министерство юстиции начинает уголовное расследование, чтобы выяснить, кто может стоять за этой утечкой.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на трех американских чиновников.

По словам источников, межведомственное расследование возглавляет Управление разведки и безопасности Пентагона. Оно может длиться несколько месяцев.

Прежде всего будет изучаться, не были ли раскрыты какие-либо источники и методы после того, как документы, многие из которых имеют гриф “совершенно секретно”, были опубликованы в социальных сетях.

Ответственной за расследование со стороны Пентагона будет Миланси Харрис — чиновница Министерства обороны из департамента, который отвечает за разведку и безопасность. В ходе расследования попытаются определить масштабы утечки, ведь до сих пор неизвестно, циркулируют ли в сети другие засекреченные документы.

По словам одного из чиновников Пентагона, усилия ведомства не сосредоточены на поиске источника утечки. Но Министерство обороны будет изучать, как распространяется чрезвычайно секретная информация и нужно ли ежедневно менять тех, кто ее получает.

— Слишком много людей имеют доступ к очень чувствительной информации, — сказал американский чиновник в интервью CNN, отметив, что “тысячи” людей, вероятно, видели эти документы до того, как они попали в сеть.

Тем временем, спикер лидера большинства в Сенате США Чака Шумера сообщил CNN, что Шумер попросил провести закрытый брифинг для всех сенаторов по поводу утечки секретных документов Пентагона.

8 апреля стало известно, что Министерство юстиции США начало расследование якобы утечки американских секретных документов, которые в последнее время появились в сети.

В начале апреля The New York Times сообщило, что Пентагон расследует появление в некоторых соцсетях якобы засекреченных военных документов с планами США и НАТО по усилению украинской армии накануне контрнаступления.

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Источник: CNN
Документи, Пентагон, Сенат США, США
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