Слитые документы США имеют серьезные неточности — Минобороны Британии
Утечка “секретной информации” США продемонстрировала серьезный уровень неточности. Об этом заявило Министерство обороны Великобритании.
В коротком заявлении британского ведомства на странице в Twitter отмечается, что читатели должны с осторожностью относиться к утверждениям, которые имеют потенциал для распространения дезинформации.
— Широко известная утечка вероятной секретной информации США продемонстрировала серьезный уровень неточности. Читатели должны быть осторожными и не принимать за чистую монету утверждения, которые потенциально могут распространять дезинформацию, — говорится в сообщении.
In response to the leak of alleged classified US information: pic.twitter.com/WWFLOhbeeU
— Ministry of Defence (@DefenceHQ) April 11, 2023
В начале апреля The New York Times сообщило, что Пентагон расследует появление в некоторых соцсетях якобы засекреченных военных документов с планами США и НАТО по усилению украинской армии накануне контрнаступления.
Отмечается, что документы не содержали конкретных планов боевых действий, например, как, когда и где Украина намерена начать контрнаступление.
В Офисе президента появление якобы секретных документов назвали “стандартной игрой” спецслужб РФ. По мнению Михаила Подоляка, появление этих документов в соцсетях было направлено на то, чтобы внести раскол и посеять недоверие между союзниками Украины.
8 апреля стало известно, что Министерство юстиции США начало расследование якобы утечки американских секретных документов, которые в последнее время появились в сети.
Есть ли среди западных пилотов те, что умеют летать на F-16 и хотели бы служить в украинских Вооруженных силах против россиян. Как американские пилоты видят надежную защиту украинского неба и какое влияние, по их мнению, на российско-украинскую войну будет иметь передача западных истребителей.Артем Куля, Илья Нежигай