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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Слитые документы США имеют серьезные неточности — Минобороны Британии

Міноборони Британії
Фото: Depositphotos

Утечка “секретной информации” США продемонстрировала серьезный уровень неточности. Об этом заявило Министерство обороны Великобритании.

В коротком заявлении британского ведомства на странице в Twitter отмечается, что читатели должны с осторожностью относиться к утверждениям, которые имеют потенциал для распространения дезинформации.

— Широко известная утечка вероятной секретной информации США продемонстрировала серьезный уровень неточности. Читатели должны быть осторожными и не принимать за чистую монету утверждения, которые потенциально могут распространять дезинформацию, — говорится в сообщении.

В начале апреля The New York Times сообщило, что Пентагон расследует появление в некоторых соцсетях якобы засекреченных военных документов с планами США и НАТО по усилению украинской армии накануне контрнаступления.

Отмечается, что документы не содержали конкретных планов боевых действий, например, как, когда и где Украина намерена начать контрнаступление.

В Офисе президента появление якобы секретных документов назвали “стандартной игрой” спецслужб РФ. По мнению Михаила Подоляка, появление этих документов в соцсетях было направлено на то, чтобы внести раскол и посеять недоверие между союзниками Украины.

8 апреля стало известно, что Министерство юстиции США начало расследование якобы утечки американских секретных документов, которые в последнее время появились в сети.

Война в Украине, Великобритания, США
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