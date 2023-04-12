Министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву считает, что Китай, вероятно, готовится к началу войны.

Об этом он сказал в интервью CNN.

— Посмотрите на военные учения, а также на их риторику, похоже, что они пытаются подготовиться к началу войны против Тайваня. Правительство Тайваня рассматривает китайскую военную угрозу как нечто неприемлемое, и мы осуждаем это, — сказал министр.

В то же время Джозеф Ву добавил, что Китай “дважды подумает”, прежде чем применять силу против Тайваня.

— И неважно, будет ли это 2025 год, или 2027 год, или даже позже, Тайваню просто необходимо подготовиться, — отметил он.

Отметим, что это заявление Джосеф Ву сделал на следующий день после того, как Китай сымитировал точные удары по ключевым целям Тайваня во время военных учений вокруг острова.

В свою очередь лидер Китая Си Цзиньпин призвал Народно-освободительную армию (НОАК) усилить подготовку к реальным боевым действиям.

По данным китайского информационного агентства Синьхуа, Си дал такое указание во время проверки Южной зоны боевого командования НОАК.

— Надо укрепить реальную военную подготовку, ориентированную на реальные боевые действия, углубить исследования военных и оперативных вопросов, а также обновлять оперативные концепции и боевые методы обучения. Необходимо усилить конфронтационную подготовку и сосредоточиться на ключевых темах, — заявил лидер КНР.

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