Китай, вероятно, готовится к началу войны — МИД Тайваня
Министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву считает, что Китай, вероятно, готовится к началу войны.
Об этом он сказал в интервью CNN.
— Посмотрите на военные учения, а также на их риторику, похоже, что они пытаются подготовиться к началу войны против Тайваня. Правительство Тайваня рассматривает китайскую военную угрозу как нечто неприемлемое, и мы осуждаем это, — сказал министр.
В то же время Джозеф Ву добавил, что Китай “дважды подумает”, прежде чем применять силу против Тайваня.
— И неважно, будет ли это 2025 год, или 2027 год, или даже позже, Тайваню просто необходимо подготовиться, — отметил он.
Отметим, что это заявление Джосеф Ву сделал на следующий день после того, как Китай сымитировал точные удары по ключевым целям Тайваня во время военных учений вокруг острова.
В свою очередь лидер Китая Си Цзиньпин призвал Народно-освободительную армию (НОАК) усилить подготовку к реальным боевым действиям.
По данным китайского информационного агентства Синьхуа, Си дал такое указание во время проверки Южной зоны боевого командования НОАК.
— Надо укрепить реальную военную подготовку, ориентированную на реальные боевые действия, углубить исследования военных и оперативных вопросов, а также обновлять оперативные концепции и боевые методы обучения. Необходимо усилить конфронтационную подготовку и сосредоточиться на ключевых темах, — заявил лидер КНР.