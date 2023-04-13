Польша может стать центром обслуживания танков Abrams – глава Минобороны

Польша может стать региональным центром по обслуживанию и ремонту американских танков Abrams.

Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак, сообщает PAP.

По его словам, несколько недель назад Варшаву посетил заместитель председателя правления General Dynamics — компании, которая занимается производством Abrams.

— Мы говорили о создании в Польше сервисного центра для танков Abrams, — уточнил глава Минобороны.

Блащак отметил, что речь идет преимущественно об обслуживании польских танков этого типа. Но потенциально там могут обслуживаться танки других европейских государств.

Министр напомнил, что США одобрили передачу Abrams Украине.

— Польша становится естественным сервисным центром, а вероятно, в будущем также и центром производства танков Abrams, — отметил он.

Напомним, что США планируют отправить в Украину 31 танк модификации M1A1, вместо ранее обещанных M1A2.

Как сообщил представитель Пентагона, передача более старой модели Abrams ускорит сроки доставки техники. ВСУ смогут получить танки до осени этого года.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.