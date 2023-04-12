Сколько беженцев из Украины остаются в Польше на Пасху – исследование EWL

Почти 3/4 беженцев из Украины, которые находятся в Польше, планируют остаться в этой стране на Пасхальные праздники. Почти половина из них проведут это время вместе со своими семьями, которые также находятся в Польше.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Военные беженцы из Украины. Пасха в Польше, проведенного Миграционной платформой EWL и Центром Восточноевропейских студий Варшавского университета.

Исследование показало, что 74% беженцев из Украины, которые находятся в Польше, планируют провести пасхальный период в Польше. Среди главных причин такого решения респонденты называют опасения и трудности, связанные с продолжающейся войной в Украине (46%), а также пребывание семей и родственников беженцев в Польше (31%). Лишь 14% респондентов признали, что причиной пребывания в Польше сейчас является оплачиваемая работа.

Около 45% беженцев проведут Пасху с семьей в Польше, а каждый третий респондент (36%) свяжется (по телефону или онлайн) со своими близкими, которые не проживают в Польше. Каждый девятый беженец (11%) заявляет, что проведет Пасху с польскими друзьями. По мнению авторов исследования, это свидетельствует об углублении связей между народами, а также о культурной близости.

— Это доказательство того, что поляки и украинцы очень быстро устанавливают отношения, основанные на взаимоуважении и взаимопонимании. Поэтому так важно, чтобы это время стало возможностью открыться для совместных встреч и разговоров, понять эмоции, которые имеют наши гости из Украины, — прокомментировал результаты исследования глава правления Миграционной платформы EWL Анджей Коркус.

Отвечая на вопрос об эмоциях во время праздников, почти половина респондентов (47%) испытывают надежду. На втором месте — благодарность, о которой заявили (28%) беженцев, прибывших в Польшу. Также респонденты испытывают оптимизм (23%), радость (21%), но и печаль (23%).

Исследование показывает, что наибольшая группа переселенцев из Украины, которые прибыли в Польшу (36%), нынешнюю Пасху будут праздновать по восточной традиции, то есть по юлианскому календарю — 16 апреля. Однако 23% респондентов заявляют, что будут праздновать по обоим календарям, а 20% — только по григорианскому (9 апреля).

— После российской агрессии Православная церковь Украины разрешила своим верующим праздновать религиозные праздники по западному календарю. Учитывая то, что более 40% беженцев, прибывающих в Польшу, хотят праздновать Пасху по западному календарю, я верю, что приближается день, когда христиане из Польши и Украины будут отмечать религиозные праздники в один день за общим столом как большое символическое сообщество, — отметил директор Центра восточноевропейских исследований Варшавского университета Ян Малицки.

Исследование Военные беженцы из Украины. Пасха в Польше было проведено 23-28 марта 2023 года в разных городах и регионах Польши, в частности, в Варшаве, Кракове, Вроцлаве, Гданьске, Зеленой Гуре, Серадзе, Тарнове, Перемышле, Шидловце, Вадовице и Крынице Гурской.

В исследовании приняли участие 400 граждан Украины, которые приехали в Польшу после 24 февраля 2022 года из-за полномасштабной агрессии России в Украине.

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