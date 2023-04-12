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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Смерть Путина или Зеленского. США рассматривали четыре “диких” сценария развития войны в Украине – СМИ

Смерть Путина или Зеленского. США рассматривали четыре “диких” сценария развития войны в Украине – СМИ
Фото: Depositphotos

Разведка Минобороны США рассматривала сценарии развития войны в Украине в случае так называемых “диких” (маловероятных) событий.

О разработке сценариев стало известно из секретных разведывательных документов от 24 февраля 2023 года, которые были слиты в сеть, сообщает The New York Times.

Анализ, проведенный Разведывательным управлением Министерства обороны США через год после начала полномасштабного вторжения России, описывает четыре сценария “диких карт” и то, как они могут повлиять на ход войны в Украине.

Гипотетические сценарии включают смерть президентов России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского, смену руководства в Вооруженных силах России и удар Украины по Кремлю.

В документе описывается, как каждая из таких ситуаций может потенциально привести к эскалации конфликта в Украине, завершению войны путем переговоров или же не иметь существенного влияния.

При этом в описаниях возможных событий нет оценки того, что может быть наиболее вероятным.

– Один из четырех гипотетических сценариев показывает, что может произойти, если Украина нанесет удар по Кремлю. Определен широкий спектр потенциальных последствий. Это событие может привести к эскалации, когда Путин в ответ на общественный резонанс начнет полномасштабную военную мобилизацию и рассмотрит возможность применения тактического ядерного оружия. Или же опасения общественности могут заставить его пойти на переговоры по урегулированию войны, – говорится в сообщении.

Как пишет издание, администрация Байдена особенно обеспокоена возможным ударом по Москве со стороны Украины, поскольку это может вызвать резкую эскалацию со стороны России. Опасность такого удара со стороны Украины является одной из причин, почему Соединенные Штаты неохотно предоставляют Киеву ракеты большей дальности.

Журналисты отмечают, что такой сценарный документ является достаточно типичным продуктом для разведывательных служб. Он призван помочь военным офицерам, политикам или законодателям обдумать возможные последствия крупных событий, оценивая свои варианты действий.

Напомним, в начале апреля The New York Times сообщило, что Пентагон расследует появление в некоторых соцсетях якобы засекреченных военных документов с планами США и НАТО по усилению украинской армии накануне контрнаступления.

В Офисе президента появление якобы секретных документов назвали “стандартной игрой” спецслужб РФ. По мнению Михаила Подоляка, появление этих документов в соцсетях было направлено на то, чтобы внести раскол и посеять недоверие между союзниками Украины.

8 апреля стало известно, что Министерство юстиции США начало расследование якобы утечки американских секретных документов, которые в последнее время появились в сети.

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Источник: NYT
Война в Украине, Міноборони, Разведка, Російська агресія, Секретні документи ЦРУ, США
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