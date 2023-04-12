Украину и весь мир всколыхнуло видео, на котором российские военные жестоко убили, вероятно, украинского защитника. На распространенных в соцсетях кадрах неизвестные лица безжалостно отрезают голову человеку, когда он еще был жив.

Реакция Украины на очередные зверства оккупантов была однозначной: украинцы ничего не собираются забывать и прощать убийцам, а законная ответственность за содеянное будет для всех военных преступников РФ. Что пишут иностранные журналисты о жестокой казни украинского воина — далее в материале Фактов ICTV.

Никто не может игнорировать, как легко эти звери убивают

Это видео о России и свидетельствует о том, какой она является после полномасштабного вторжения в Украину. Для них нет людей и понимания, что самое ценное — это человеческая жизнь.

Видеокадры варварской казни россиянами украинского защитника останавливают кровь в жилах. Однако мир наконец должен осознать истинное лицо войск РФ.

Они пришли убивать, калечить, захватывать, морально уничтожать, но, несмотря на попытки оккупантов, украинцы никогда не станут на колени, считают иностранные журналисты. Нужно немедленно реагировать — зверей нужно останавливать, а не умиротворять, пишет издание The Telegraph.

Мир должен увидеть

— Мы ничего не забудем. За все будет юридическая ответственность. Необходима победа над террором. Никто не поймет, если лидеры не отреагируют. Нужно действовать сейчас! В Украине нужно максимально сосредоточиться на передовой, — подчеркнул президент Владимир Зеленский.

Киев пытается усилить дипломатическое и военное давление из-за агрессивных действий Москвы. А украинские военные не испугались, а даже больше отравились яростью к стране, которая называла свою нацию братским народом. Это стало невозможным после 24 февраля 2022 года, отметили в издании Politico.

Зеленский призвал мировых лидеров ответить дополнительной поддержкой Вооруженных сил Украины, потому что только победа на поле боя даст возможность государству мирно жить, несмотря на попытки РФ напиться чужой крови.

Украина должна выиграть войну

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине заявила, что видео с казнью украинского военнопленного представителями российской армии не является единичным случаем. В частности, в последних отчетах зафиксировали ряд нарушений международного гуманитарного права. Они должны быть расследованы, а военные преступники РФ привлечены к ответственности.

Выиграет ли Украина войну? Это вопрос, который задают себе все украинцы с первого дня полномасштабного вторжения России. Это произошло 14 месяцев назад, но продолжается как будто всю жизнь.

Представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов назвал видео актом сознательной психологической войны России против Украины, потому что страна-агрессор поступает так уже не впервые с целью деморализовать воинов ВСУ и посеять панику среди гражданских, обратили внимание иностранные журналисты.

Но это не единственная причина, почему РФ распространила жестокое видео казни. Публично показанные зверства также направлены на то, чтобы запугать их собственных солдат, чтобы они даже не допускали мысли о попадании в украинский плен, утверждая, что там якобы сделают с ними то же самое, что и на видео.

Нужен прогресс ВСУ на поле боя

Директор ЦРУ Уильям Бернс считает, что президент России Владимир Путин несерьезно относится к переговорам на этой стадии войны в Украине.

По его мнению, именно прогресс Украины на поле боя, скорее всего, сформирует перспективы дипломатии для прекращения полномасштабной агрессии армии РФ, заявил он.

— Путин глубоко ошибался в своих предположениях относительно Украины до войны, — убежден директор ЦРУ.

Бернс подчеркнул важность дальнейшей военной и финансовой поддержки Украины со стороны США и других стран, в частности, путем обмена разведывательными данными.

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