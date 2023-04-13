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В РФ жалуются, что США не выдают визы делегации для участия в мероприятиях ООН

МЗС РФ
Фото: Dreamstime

Участие представителей делегации страны-агрессора в мероприятиях ООН относительно ее председательства в Совбезе — под вопросом. В российском посольстве в Вашингтоне говорят, что США до сих пор не оформили ни одного разрешения на въезд.

По словам российского посла Анатолия Антонова, запрос на оформление виз для делегации и журналистов отправили еще в конце марта.

Также американская сторона не согласовала прибытие в Вашингтон спецборта главы МИД России Сергея Лаврова.

Россия с 1 апреля в течение месяца председательствует в Совете безопасности Организации Объединенных Наций на условиях очередности.

В Совет безопасности входят пять постоянных членов ООН (РФ, Великобритания, Франция, США и Китай), которые имеют право вето, а также 10 стран-членов на ротационной основе.

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Война в Украине, МИД России, ООН, Радбез ООН, Сергей Лавров, США-Россия
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