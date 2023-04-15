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Герасимов и Патрушев хотели “саботировать” вторжение РФ для завершения войны – СМИ

Володимир Путін
Фото: Getty Images

Немецкое издание Der Tagesspiegel со ссылкой так называемые секретные документы американских военных из масштабной утечки утверждает, что начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев вероятно пытались саботировать захват Украины в начале войны, чтобы она закончилась 5 марта 2022 года.

Журналисты издания решили проанализировать утечку данных американской разведки, всплывших на сайте Discord. Они сосредоточились на теме борьбы за власть в Кремле и якобы диверсионных планах части российского руководства, в частности, саботажа войны — в ущерб президенту РФ Владимиру Путину.

Якобы в одном из документов разведки США цитируется “известный украинский источник”, который и цитирует российский источник, имеющий доступ к Кремлю. И украинский источник утверждает, что в рядах военного руководства Москвы была попытка саботировать войну РФ.

В сообщении говорится, что ответственность за попытку саботажа несут Николай Патрушев и Валерий Герасимов — секретарь Совета безопасности и начальник Генерального штаба РФ, а теперь главнокомандующий российскими войсками в Украине.

В документе отмечается, что Россия планировала перебросить ресурсы из Таганрога в оккупированный Мариуполь и сосредоточить свое внимание на южном фронте.

Попытка саботажа со стороны высокопоставленных военных заключалась в том, чтобы привести к военному поражению. Путина хотели выставить в плохом свете, чтобы болезненное поражение России привело к окончанию войны.

В документе разведки говорится, что, согласно плану диверсии, война должна была закончиться до 5 марта 2022 года, когда Путин якобы планировал начать химиотерапию.

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путін

Источник: Der Tagesspiegel

Война в Украине, Война на Донбассе, Документи, Мариуполь, Николай Патрушев, Москва, Україна-Росія
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