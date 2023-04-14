На нефтеперерабатывающем заводе в Швеции задержали российскую шпионку
На нефтеперерабатывающем заводе в шведском Гетеборге арестована женщина по подозрению в корпоративном шпионаже.
Как сообщает TV4 Nyheterna, женщина является гражданкой России.
В Шведской службе безопасности рассказали, что операцию провели накануне, но более подробная информация пока засекречена.
Сообщается, что нескольких человек доставили на допрос, а в разных местах были проведены обыски в домах.
— Расследование находится на ранней стадии, и, ссылаясь на конфиденциальность следствия, мы не можем ничего сказать, — рассказала пресс-секретарь полиции Западного региона Каролина Карлссон.
Компания Preemraff утверждает, что арестованная женщина работала на их объекте. Представитель компании заявил, что полицейская операция проводилась на нефтеперерабатывающем заводе в Гетеборге. Полицейские арестовали одного человека в четверг, 13 апреля.
Окружной прокурор Гетеборга Джеймс фон Рейс, который ведет расследование, тоже подтвердил арест одного человека по подозрению в корпоративном шпионаже, но больше информации не предоставил, ссылаясь на тайны следствия.
Ранее сообщалось, что после массовой высылки российских разведчиков, которые работали в Европе под дипломатическим прикрытием, Кремль пытается восстановить шпионскую сеть, чтобы мониторить производство и поставки западных вооружений в Украину.
Источник: TV4 Nyheterna
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