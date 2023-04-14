Видео, на котором российские оккупанты обезглавливают украинского военного, является ужасным. Виновные в этом преступлении должны быть наказаны.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

– Обсуждая отвратительное обезглавливание украинского солдата, показанное в социальных сетях в последние дни, премьер-министр заявил, что видео является ужасным и виновные должны быть привлечены к ответственности, — подчеркнули в пресс-службе главы британского правительства.

Лидеры также обсудили текущую ситуацию на поле боя в Украине. Сунак высоко отметил усилия украинских войск в городе Бахмут.

Кроме того, обсуждалось ускорение военной поддержки нашей страны. Сунак отметил, что Британия и ее союзники должны продолжать обеспечивать как можно более сильную позицию Украины, чтобы развивать успехи ВСУ на поле боя.

– Это включает в себя повышение оперативной совместимости с НАТО как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, — уточнили в пресс-службе.

В заключение лидеры договорились “поддерживать тесные контакты”.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что сегодня состоялись телефонные переговоры с британским премьером. И одной из тем была жестокая казнь украинского военного.

– Поблагодарил за осуждение бесчеловечной казни украинского воина. Совместно должны остановить агрессора и положить конец террору! – подчеркнул Зеленский.

По его словам, другими темами переговоров были: ситуация на фронте, оборонные потребности Украины и усиление поддержки, планируемые международные мероприятия.

Провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром ???????? @RishiSunak. Говорили про ситуацію на фронті, наші оборонні потреби, посилення підтримки й плановані міжнародні заходи. Подякував за засудження нелюдської страти ???????? воїна. Спільно маємо зупинити агресора й покласти край терору! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 14, 2023

Видео ужасной казни пленного украинского военного появилось в сети вечером 11 апреля. Служба безопасности Украины начала досудебное расследование военного преступления.

В то же время уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился к ООН и Красному Кресту с требованием привлечь россиян к ответственности за смертную казнь.

Международное сообщество выразило возмущение фактом смертной казни. А в Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине заявили, что такие преступления РФ не единичны.

Источник: Пресс-служба премьера Великобритании

Источник : Sky News

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