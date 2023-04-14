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В уничтоженной технике РФ находят все больше китайской электроники – Офис президента

В уничтоженной технике РФ находят все больше китайской электроники – Офис президента
Фото: Генштаб ВСУ

Украинские воины находят все большее количество электронных компонентов китайского производства в уничтоженной российской военной технике.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Владислав Власюк. По его словам, в технике РФ есть разная электроника, и компоненты западного производства, которых становится меньше, но увеличивается количество деталей Китая.

В частности, компоненты Китая зафиксировали в навигационной системе беспилотников Орлан, ранее использовавших электронику производства Швейцарии.

В то же время, китайские детали заметили в системе управления огнем российских танков, где раньше использовалась французская электроника.

Украине удалось установить некоторых производителей или поставщиков найденной электроники, а эта информация уже передана западным союзникам.

Среди этих компаний – производитель оружия China North Industries Group (Norinco) и поставщик военной техники Xinxing Guangzhou Import & Export Co. Власюк не уточнил, о поставках каких именно компонентов идет речь.

Журналисты издания Reuters обратились в Министерство иностранных дел Китая с запросом, поставляли ли компании компоненты для военной техники РФ.

В МИД Китая ответили, что на протяжении всей истории страна налаживала торговое сотрудничество со всеми государствами, среди которых была и РФ. Там прокомментировали по поводу экспорта товаров военного назначения, отметив, что Китай якобы “всегда занимал разумную и ответственную позицию”, которую придерживается даже сейчас, не уточнив конкретных деталей.

В издании процитировали сотрудника Norinco, отказавшегося назвать свое имя, однако он заявил, что компания якобы не поставляет в Россию компоненты военной техники.

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Источник: The Business Standard

Война в Украине, Военная техника, ВСУ, Китай, Росія-Китай, Україна-Росія
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