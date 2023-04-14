Выдворенные российские дипломаты работали на спецслужбы РФ – полиция Норвегии
Более десятка российских дипломатов, о высылке которых накануне сообщила Норвегия, работали на российские спецслужбы — Главное разведывательное управление (ГРУ), Службу внешней разведки (СВР) или Федеральную службу безопасности (ФСБ).
Об этом в пятницу, 14 апреля, заявила начальник контрразведки Службы безопасности полиции Норвегии Ингер Хаугланд.
— Мы уверены, что эти лица являются теми, кого мы называем разведчиками под дипломатическим прикрытием, — заявила она на пресс-конференции в Осло.
По словам Хаугланд, риск, который представляет российская разведка в Норвегии, после этого решения уменьшился, но маловероятно, что Россия прекратит свою шпионскую деятельность в стране.
Она предупредила, что российские спецслужбы будут продолжать работать в Норвегии, потому что эта страна важна для Москвы.
В заявлении Министерства иностранных дел Норвегии отмечается, что шаг по высылке дипломатов является ответом на растущую разведывательную угрозу со стороны Москвы и “ухудшение ситуации с безопасностью” в Европе.
В ведомстве заявили: наблюдали за 15 работниками посольства РФ и обнаружили, что они “занимаются деятельностью, несовместимой с их дипломатическим статусом”. Они были объявлены персонами нон-грата, лишены дипломатического иммунитета и должны покинуть страну в ближайшее время.
Источник: Adresseavisen
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