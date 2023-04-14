Я поеду домой в Харьков, хоть и страшно: украинка о планах после победы и жизни в Польше

Факты ICTV вместе с Миграционной платформой EWL и Фондом поддержки мигрантов на рынке труда EWL рассказывают истории украинок, которые из-за войны вынуждены были уехать в Польшу.

В спецпроекте Dalamrade (с польского — Я смогла) они делятся своими историями, как смогли построить свою жизнь в этой стране. Большинство украинок приехали в Польшу впервые из-за вторжения.

Благодаря огромной поддержке со стороны польского общества: государственной администрации, местной власти, бизнеса, неправительственных организаций и рядовых граждан, собственных сил, желанию они быстро смогли адаптироваться и справились — идут работать на предприятия, открывают бизнес, получают образование онлайн в Украине и подтверждают дипломы в Польше, одновременно помогая детям оправиться от стресса и научиться жить вдали от дома.

Большинство героинь проекта планируют вернуться в Украину после победы с приобретенным в Польше опытом и идеями. С участницами проекта говорила пресс-секретарь Миграционной платформы EWL Маргарита Сытник.

Утром 24 февраля Евгению Мацак разбудил будильник. Надо было идти на работу и готовиться ко дню рождения сына Ярослава, которому исполнялось 10 лет. Она еще 10 минут хотела понежиться в постели, но начались взрывы.

Воинская часть возле Харькова, где работала Евгения, стала одной из первых мишеней вражеских бомбардировщиков и ракет. Собирать вещи не было времени. Вместе с сыном и свекрами они побежали в бомбоубежище, где провели следующие две недели.

— Когда мы бежали, то над нами летела большая ракета. Я сначала думала, что это истребитель. Мы не могли ускориться, потому что я вела под руки свою свекровь, которая была с загипсованной ногой из-за перелома. Эта ракета над нами пролетала и в нашу танковую часть ударила. Дети кричат, стекло летит, очень страшно. Мы просидели в бомбоубежище до 8 марта. Слышали оттуда, как кружат самолеты и бомбят все вокруг. Я сходила с ума от этих ужасов. Ярослав спрашивал: нас сейчас всех убьют?

Военный городок, где Евгения работала на гражданской должности комплектовщицей имущества, расположен в нескольких километрах от Белгорода, откуда били по Харькову. Оставаться там было крайне опасно.

Евгения забрала своего младшего сына и уехала к мужу в Гданьск, где тот был на заработках. Старший 22-летний сын записался в тероборону, а затем пошел в войска. Он решил, что надо защищать Украину в рядах ВСУ.

— У нас даже загранпаспортов не было. Большие глаза, полные страха, языка не знаю, ничего не знаю. Мы только в сентябре сделали паспорта в Польше, — вспомнила Евгения о своем приезде.

Вместе с сыном она поселилась в хостеле, где жил ее муж. Ярослава устроили в школу недалеко. Он ходит в польскую школу и учится онлайн в украинской.

— Трудно было адаптироваться к новой школе, особенно после пережитого. Здесь новая программа, новые лица. Но он подружился с одноклассниками-поляками и ходит к ним в гости. Очень помогла в адаптации классная руководительница Ольга, которая говорит на украинском, — рассказала Евгения Мацак.

Евгения почти сразу пошла работать в ту же компанию EWL, где уже был ее муж, чтобы иметь доход и переключиться от стрессов. Она укомплектовывает заказы на логистическом складе автозапчастей. Это один из видов работы, которую украинцы могут найти в Польше без знания языка и опыта.

Признается, что тяжело было освоиться на новом месте в чужой, хоть и очень дружественной стране. Особенно когда в Харькове остались свекры, а старший сын служит на одном из горячих направлений.

— Ярослав сильно переживает за бабушку и дедушку, а также брата. Все время спрашивает: мама, когда мы поедем домой? А я ему объясняю, что там сейчас еще опасно, надо подождать. Очень страшно возвращаться после того, что мы пережили. Очень страшно. Я до сих пор вздрагиваю от громких звуков. Никак не могу привыкнуть, что здесь в Польше спокойно. Меня здесь поддерживают. На работе очень хорошее отношение к украинцам и организация труда. Больше всего меня поразило, как поляки относятся друг к другу с уважением, как друг другу помогают, как сплотились и помогают Украине.

Евгения говорит, что в Польше ей повезло найти работу, подобную той, которую она выполняла в Украине. Однако ей хочется к своим девушкам в воинскую часть, где она проработала много лет. И чтобы было безопасно, потому что сейчас страшно возвращаться с ребенком домой, когда летят ракеты.

— Что хочу изменить? Взгляды на жизнь — наверстать упущенное. Будем делать то, чего раньше себе не позволяли, откладывали. Хотим завести собаку — Ярослав о ней давно мечтает. До этого не было времени за ней ухаживать, выгуливать, все много работали. Но теперь заведем собаку, — рассказала Евгения Мацак.

Фото: Евгения Мацак

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