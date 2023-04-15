Гершкович написал первое письмо из российского СИЗО: Мама подготовила меня к тюремной еде

Журналист американского издания The Wall Street Journal Эван Гершкович, задержанный в России 30 марта по делу о шпионаже, написал родным из СИЗО Лефортово первое письмо.

В письме, датированном 5 апреля и написанном от руки на русском языке, 31-летний репортер сообщил, что сохраняет оптимизм, с нетерпением ждет встречи с родными и шутит о тюремной еде.

— Я хочу сказать, что не теряю надежды. Я читаю. Я занимаюсь спортом. И пытаюсь писать. Возможно, наконец, я напишу что-то хорошее, — говорится в записке, которую его семья получила в пятницу.

Родители Гершковича – советские эмигранты, поэтому дома общались с сыном на русском.

Его мама Элла Мильман рассказала, что Эван приправил письмо мягкими подтруниваниями над своими родителями, явно пытаясь поддержать бодрость духа своей семьи.

— Мама, ты, к сожалению, к лучшему или худшему, но хорошо подготовила меня к тюремной пище. Утром на завтрак нам дают горячую пшенную кашу, овсяные хлопья или пшеничную кашу. Я вспоминаю свое детство, — пошутил он.

Поскольку Гершковичу предъявлено обвинение в шпионаже, все встречи и переписку отслеживают российские спецслужбы, а судебные слушания будут проходить за закрытыми дверями.

До сих пор Гершковичу разрешались только свидания с российскими адвокатами. Ему еще не разрешили увидеться с друзьями или сотрудниками посольства США в Москве, несмотря на неоднократные просьбы о предоставлении доступа.

В то же время он подтвердил, что получил передачу, организованную его другом.

30 марта журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича задержали в Екатеринбурге сотрудники ФСБ, обвинив в шпионаже и сборе секретных сведений об одном из предприятий российского ВПК.

Его перевезли в Москву, где Лефортовский суд санкционировал его арест. В России статья о шпионаже предусматривает лишение свободы от 10 до 20 лет лишения свободы.

После инцидента с Гершковичем представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби призвал всех амеканских граждан, которые находятся в России, покинуть эту страну.

Источник : The Wall Street Journal

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.