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Юля Захарченко, редактор ленты

РФ обещает своим гражданам деньги и соцпакет, чтобы популяризировать военную службу — Генштаб

РФ обещает своим гражданам деньги и соцпакет, чтобы популяризировать военную службу — Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ

Российская Федерация проводит кампанию по поддержке мобилизации, чтобы пополнить потери в живой силе. Страна-агрессор использует все доступные методы, чтобы популяризировать военную службу.

Об этом сообщает в сводке за 15 апреля Генеральный штаб ВСУ. В сообщении говорится, что российским гражданам Москва обещает высокое денежное содержание и социальный пакет.

В то же время пропагандисты и российские СМИ применяют агитационные листовки соответствующего содержания возле общественных мест. В частности, в последнее время отмечается активизация агитации в Воронеже.

Карта бойових дій на 15.04.2023

Актуальная карта боевых действий в Украине. Фото: Deep State

По данным Генштаба ВСУ, авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла пять ударов по районам сосредоточения российских оккупантов.

А подразделения ракетных войск и артиллерии ударили по трем районам сосредоточения живой силы, а также району сосредоточения артиллерии, радиолокационной станции, зенитно-ракетному комплексу и складу боеприпасов.

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Бої в Авдіївці, Война в Украине, Громадянство РФ, ВСУ, мобілізація, Україна-Росія
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Депортация детей из Херсонской области — зачем оккупанты похищают украинских сирот

Россия депортировала из Украины более 19 тысяч детей. Таковы данные сайта “Дети войны”. Наибольший акцент захватчики делают на детей – сиротах из оккупированных территорий. Во-первых, родные их не будут искать, во-вторых, детей рассматривают как своеобразное оружие против Украины. Эту теорию подтверждает Владимир Сагайдак. Он – директор Центра социально-психологической реабилитации детей. Шесть месяцев в течение оккупации он прятал от россиян 52 ребенка и делал все, чтобы их насильственно не депортировали.

Ольга Чайко
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