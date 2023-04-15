РФ обещает своим гражданам деньги и соцпакет, чтобы популяризировать военную службу — Генштаб
Российская Федерация проводит кампанию по поддержке мобилизации, чтобы пополнить потери в живой силе. Страна-агрессор использует все доступные методы, чтобы популяризировать военную службу.
Об этом сообщает в сводке за 15 апреля Генеральный штаб ВСУ. В сообщении говорится, что российским гражданам Москва обещает высокое денежное содержание и социальный пакет.
В то же время пропагандисты и российские СМИ применяют агитационные листовки соответствующего содержания возле общественных мест. В частности, в последнее время отмечается активизация агитации в Воронеже.
По данным Генштаба ВСУ, авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла пять ударов по районам сосредоточения российских оккупантов.
А подразделения ракетных войск и артиллерии ударили по трем районам сосредоточения живой силы, а также району сосредоточения артиллерии, радиолокационной станции, зенитно-ракетному комплексу и складу боеприпасов.
Россия депортировала из Украины более 19 тысяч детей. Таковы данные сайта “Дети войны”. Наибольший акцент захватчики делают на детей – сиротах из оккупированных территорий. Во-первых, родные их не будут искать, во-вторых, детей рассматривают как своеобразное оружие против Украины. Эту теорию подтверждает Владимир Сагайдак. Он – директор Центра социально-психологической реабилитации детей. Шесть месяцев в течение оккупации он прятал от россиян 52 ребенка и делал все, чтобы их насильственно не депортировали.Ольга Чайко