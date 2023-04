В субботу, 15 апреля, в Судане вспыхнули бои между армией и Силами быстрого реагирования (RSF). Речь, вероятно, идет о попытке государственного переворота.

По данным турецкого информагентства Анадолу, столкновения начались в столице страны Хартуме и еще нескольких городах.

В Хартуме раздаются звуки интенсивной стрельбы. Стороны используют и тяжелое вооружение. В результате над Хартумом поднимается густой черный дым. Над городом также замечены боевые самолеты: очевидцы утверждают, что они открывают огонь.

#Sudan ????????: residents of #Khartoum woke up this morning to the sound of gunfire and plumes of smoke rising into the air as clashes appear to have erupted in the capital city.

These armed confrontations follow weeks of rising tensions between the SAF and RSF military factions. pic.twitter.com/QXQXRsGnzi

— Thomas van Linge (@ThomasVLinge) April 15, 2023