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Юлия Соколова, редактор ленты

Стрельба и густой дым над столицей: в Судане вспыхнули бои между силовыми структурами

Бої в Судані
Фото: Getty Images

В субботу, 15 апреля, в Судане вспыхнули бои между армией и Силами быстрого реагирования (RSF). Речь, вероятно, идет о попытке государственного переворота.

По данным турецкого информагентства Анадолу, столкновения начались в столице страны Хартуме и еще нескольких городах.

В Хартуме раздаются звуки интенсивной стрельбы. Стороны используют и тяжелое вооружение. В результате над Хартумом поднимается густой черный дым. Над городом также замечены боевые самолеты: очевидцы утверждают, что они открывают огонь.

По словам иностранных корреспондентов, по улицам Хартума движутся бронемашины, а также слышны звуки стрельбы из тяжелого вооружения.

По предварительным данным, бои начались около 9:30 утра по местному времени.

Звуки перестрелки слышны в столичных районах Эркевит и Спортивный городок, в окрестностях Генштаба армии Судана, возле международного аэропорта, а также у резиденции так называемого лидера Суверенного совета генерала Абдель Фаттаха аль-Бурхана. Все рейсы в аэропорту Хартума отменены.

Сообщается и о столкновениях на местном государственном телеканале.

Также есть информация о столкновениях в городах Умдурман, Бахри и Марави. В стране перекрыли мосты и дороги. В частности, закрыты для движения мосты, соединяющие столицу с другими городами.

Местные жители пытаются спрятаться от боевых действий. Пока что известно о минимум трех погибших.

Военизированная группировка RSF (Силы быстрого реагирования) заявила, что взяла под контроль президентский дворец, резиденцию главнокомандующего армией и по меньшей мере три аэропорта, в том числе и в Хартуме. В армии Судана это отрицают и заявляют, что ее воздушные силы атакуют базы RSF.

В RSF обвиняют суданскую армию в нападении на них первыми: вооруженные силы якобы окружили одну из их баз и открыли огонь из тяжелого вооружения. В то же время армии Судана заявили, что Силы быстрого реагирования пытались захватить военный штаб.

– Бойцы Сил быстрого реагирования атаковали несколько армейских лагерей в Хартуме и других районах Судана. Столкновения продолжаются, и армия выполняет свой долг по защите страны, — говорится в сообщении суданской армии.

В чем причина столкновений

Это уже третья попытка военного переворота в стране за последние годы.

Так, в Судане, пострадавшем от глубокого экономического кризиса, 11 апреля 2019 года произошел военный переворот на фоне массовых протестов. Вооруженные силы отстранили от власти президента Омара аль Башира, руководившего страной около 30 лет. Военные распустили правительство и приостановили деятельность парламента.

В октябре 2021 года произошел новый переворот в Судане, во время которого военные арестовали членов переходного гражданского правительства, в том числе премьера, и объявили в стране чрезвычайное положение.

С тех пор вся власть находится в руках так называемого Суверенного совета, который возглавляет генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан. А командующий RSF генерал Мохаммед Хамдан Дагало, известный как Хемедти, стал его заместителем.

Теперь же в открытое вооруженное противостояние переросли противоречия, имевшие место между силовыми структурами этой африканской страны в течение последних месяцев. По данным британского агентства BBC, спор может касаться предложенного перехода к гражданскому правлению.

Он возник между армией и RSF во время переговоров о разделе властей с гражданскими силами для восстановления поддерживаемого Западом гражданского правительства. Военные настаивали на том, что бойцы RSF должны интегрироваться в армию в течение двух лет, в то время как в RSF предлагали это сделать в течение 10 лет.

Западные государства и лидеры призвали обе стороны снизить уровень напряжения и вернуться к переговорам, направленным на возобновление гражданского правления.

Предостережения для украинцев в Судане

В Министерстве иностранных дел Украины обнародовали рекомендации для украинцев в связи с событиями в Судане.

– В связи с обострением ситуации в столице Республики Судан городе Хартум рекомендуем гражданам Украины сейчас воздержаться от поездок в эту страну, а тем, кто там находится — избегать посещения районов возле аэропортов, военных баз и правительственного квартала, оставаться в местах своего проживания, — подчеркнули в МИД.

Украинцам в Судане рекомендовали сообщить свои данные посольству Украины в Египте (+20 100 00 396 48 или на емейл: emb_eg@mfa.gov.ua), или почетному консульству Украины в Хартуме (+249 91 230 2520).

Для получения помощи при угрозе жизни или здоровью, украинцам нужно обратиться по этим же контактам или на “горячую линию” МИД Украины (+380442381588, емейл: cons_or@mfa.gov.ua).

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Источник: МИД, The Guardian, BBC, Anadolu
Армия, переворот, Судан
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