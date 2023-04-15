В субботу, 15 апреля, в Судане вспыхнули бои между армией и Силами быстрого реагирования (RSF). Речь, вероятно, идет о попытке государственного переворота.

По данным турецкого информагентства Анадолу, столкновения начались в столице страны Хартуме и еще нескольких городах.

В Хартуме раздаются звуки интенсивной стрельбы. Стороны используют и тяжелое вооружение. В результате над Хартумом поднимается густой черный дым. Над городом также замечены боевые самолеты: очевидцы утверждают, что они открывают огонь.

#Sudan ????????: residents of #Khartoum woke up this morning to the sound of gunfire and plumes of smoke rising into the air as clashes appear to have erupted in the capital city. These armed confrontations follow weeks of rising tensions between the SAF and RSF military factions. pic.twitter.com/QXQXRsGnzi — Thomas van Linge (@ThomasVLinge) April 15, 2023

По словам иностранных корреспондентов, по улицам Хартума движутся бронемашины, а также слышны звуки стрельбы из тяжелого вооружения.

По предварительным данным, бои начались около 9:30 утра по местному времени.

Звуки перестрелки слышны в столичных районах Эркевит и Спортивный городок, в окрестностях Генштаба армии Судана, возле международного аэропорта, а также у резиденции так называемого лидера Суверенного совета генерала Абдель Фаттаха аль-Бурхана. Все рейсы в аэропорту Хартума отменены.

Сообщается и о столкновениях на местном государственном телеканале.

تواصل تصاعد الدخان من مطار الخرطوم، عقب اصابة طائرتان مدنيتان تتبعان للخطوط الجوية السعودية وشركة ” صن إير” السودانية.#السودان pic.twitter.com/L6l44lRMuY — Sudan News (@Sudan_tweet) April 15, 2023

رصد عمليات هروب لأفراد وضباط بمليشيا الدعم السريع من مقارهم و ترك جميع معداتهم في الشوارع .#السودان pic.twitter.com/GGpgX9A4az — Sudan News (@Sudan_tweet) April 15, 2023

Также есть информация о столкновениях в городах Умдурман, Бахри и Марави. В стране перекрыли мосты и дороги. В частности, закрыты для движения мосты, соединяющие столицу с другими городами.

Местные жители пытаются спрятаться от боевых действий. Пока что известно о минимум трех погибших.

#BREAKING Three civilians killed as fighting rages within Sudan armed forces: doctors union pic.twitter.com/TWxCgsu4MS — AFP News Agency (@AFP) April 15, 2023

Военизированная группировка RSF (Силы быстрого реагирования) заявила, что взяла под контроль президентский дворец, резиденцию главнокомандующего армией и по меньшей мере три аэропорта, в том числе и в Хартуме. В армии Судана это отрицают и заявляют, что ее воздушные силы атакуют базы RSF.

В RSF обвиняют суданскую армию в нападении на них первыми: вооруженные силы якобы окружили одну из их баз и открыли огонь из тяжелого вооружения. В то же время армии Судана заявили, что Силы быстрого реагирования пытались захватить военный штаб.

– Бойцы Сил быстрого реагирования атаковали несколько армейских лагерей в Хартуме и других районах Судана. Столкновения продолжаются, и армия выполняет свой долг по защите страны, — говорится в сообщении суданской армии.

تواصل تحليق القوات الجوية واستهداف مقرات الدعم السريع#السودان pic.twitter.com/cnsxguWW0D — Sudan News (@Sudan_tweet) April 15, 2023

عمليات تخريب واسعة بمطار الخرطوم، بعد تسلل قوة تتبع لميليشيا الدعم السريع إلى المطار.#السودان

Extensive sabotage operations at Khartoum Airport, after a force affiliated with the Rapid Support militia infiltrated the airport.#Sudan pic.twitter.com/1R0ri1LSvz — Sudan News (@Sudan_tweet) April 15, 2023

#Sudan???????? Fighting erupted between the Sudan Armed Forces and the Rapid Support Forces in Khartoum capital of the country. pic.twitter.com/FUCc0SnNBs — Kevin Muruta (@KevinMuruta) April 15, 2023

В чем причина столкновений

Это уже третья попытка военного переворота в стране за последние годы.

Так, в Судане, пострадавшем от глубокого экономического кризиса, 11 апреля 2019 года произошел военный переворот на фоне массовых протестов. Вооруженные силы отстранили от власти президента Омара аль Башира, руководившего страной около 30 лет. Военные распустили правительство и приостановили деятельность парламента.

В октябре 2021 года произошел новый переворот в Судане, во время которого военные арестовали членов переходного гражданского правительства, в том числе премьера, и объявили в стране чрезвычайное положение.

С тех пор вся власть находится в руках так называемого Суверенного совета, который возглавляет генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан. А командующий RSF генерал Мохаммед Хамдан Дагало, известный как Хемедти, стал его заместителем.

Теперь же в открытое вооруженное противостояние переросли противоречия, имевшие место между силовыми структурами этой африканской страны в течение последних месяцев. По данным британского агентства BBC, спор может касаться предложенного перехода к гражданскому правлению.

Он возник между армией и RSF во время переговоров о разделе властей с гражданскими силами для восстановления поддерживаемого Западом гражданского правительства. Военные настаивали на том, что бойцы RSF должны интегрироваться в армию в течение двух лет, в то время как в RSF предлагали это сделать в течение 10 лет.

Several aircraft damaged including a Saudia A330 at Khartoum Airport as Sudan’s paramilitary Rapid Support Forces takes control of the airport after days of tension in the country. pic.twitter.com/sVG3nT8VPp — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) April 15, 2023

Horrific scenes from Khartoum, Sudan. RSF claim to have taken over the airport, presidential palace… pic.twitter.com/0y8Q7NtmTr — Laura Walubengo (@lwalubengo) April 15, 2023

Западные государства и лидеры призвали обе стороны снизить уровень напряжения и вернуться к переговорам, направленным на возобновление гражданского правления.

A friend in Khartoum sent this, recorded a little earlier. Gives a sense of the clashes and how terrifying it must be right now. #Sudan pic.twitter.com/42sI6N5avf — James Copnall (@JamesCopnall) April 15, 2023

Предостережения для украинцев в Судане

В Министерстве иностранных дел Украины обнародовали рекомендации для украинцев в связи с событиями в Судане.

– В связи с обострением ситуации в столице Республики Судан городе Хартум рекомендуем гражданам Украины сейчас воздержаться от поездок в эту страну, а тем, кто там находится — избегать посещения районов возле аэропортов, военных баз и правительственного квартала, оставаться в местах своего проживания, — подчеркнули в МИД.

Украинцам в Судане рекомендовали сообщить свои данные посольству Украины в Египте (+20 100 00 396 48 или на емейл: emb_eg@mfa.gov.ua), или почетному консульству Украины в Хартуме (+249 91 230 2520).

Для получения помощи при угрозе жизни или здоровью, украинцам нужно обратиться по этим же контактам или на “горячую линию” МИД Украины (+380442381588, емейл: cons_or@mfa.gov.ua).

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