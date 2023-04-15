В Кении члены секты умерли от голода в ожидании конца света
В восточном регионе Кении четыре члена секты умерли в ожидании скорого конца света. По предварительным данным, основатель секты заставлял последователей голодать для обретения вечной жизни.
Об этом сообщает местная газета Daily Nation со ссылкой на полицию округа Килифи. В сообщении говорится, что несколько дней назад члены Международной церкви пастора Пола Маккензи пошли в лес, ожидая конца света и второго пришествия Христа.
Сотрудники полиции следили за деятельностью Маккензи, а вскоре выяснили местонахождение членов секты и совершили рейд. Во время проверки правоохранители нашли тела трех мужчин и женщины.
По предварительным данным, они умерли от голода. Еще десять истощенных людей доставили в больницу, шестеро из них находятся в тяжелом состоянии.
С 2017 года полиция Кении возбуждала против Маккензи дела по различным обвинениям, однако он оставался на свободе. В марте пастора арестовали по подозрению в причастности к смерти от голода двух детей.
Источник: Daily Nation
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