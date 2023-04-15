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Юлия Соколова, редактор ленты

В следующем пакете ЕС: Германия призвала ввести санкции против атомной отрасли РФ

Роберт Габек
Фото: Getty Images

Правительство Германии предлагает включить санкции в отношении атомной промышленности РФ в следующий, 11-й санкционный пакет Европейского Союза.

Об этом сообщил вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек в интервью немецким СМИ.

Он напомнил, что Россия использует в качестве средства давления зависимость Запада в сфере энергетики. Поэтому ядерная отрасль РФ также должна попасть под санкции.

– Мы видели, что Россия целенаправленно использует зависимость в сфере энергетики для оказания давления. Поэтому федеральное правительство призвало Еврокомиссию ввести санкции и в отношении гражданского атомного сектора. Это должно стать частью следующего санкционного пакета, – подчеркнул Хабек.

Политик добавил, что особое отношение к атомной промышленности РФ не оправдано. И Россия в этой сфере больше “не может восприниматься как надежный партнер”.

По мнению Хабека, Евросоюз должен усиливать свою независимость от РФ. Сейчас страна-агрессор, среди прочего, поставляет уран для топливных стержней атомных электростанций, а также принимает радиоактивные отходы.

– Мы уже далеко продвинулись во многих сферах, в том числе и в сфере энергетики. Остался лишь атомный сектор, – отметил вице-канцлер Германии.

Он также выразил мнение, что при введении санкций против российской атомной энергетики следует предусмотреть переходный период. В то же время Хабек настаивает, что не нужно бояться “решительных действий и в этой сфере”.

Как известно, Украина неоднократно призывала западных союзников ввести санкции против ядерной отрасли РФ, в частности, против корпорации Росатом. Однако Евросоюз пока этого не сделал.

С начала полномасштабной войны ЕС ввел 10 пакетов антироссийских санкций. По прогнозу премьера Польши Матеуша Моравецкого, одиннадцатый пакет может быть утвержден в ближайшие два месяца .

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Источник: Deutsche Welle
Атомная энергетика, Война в Украине, Німеччина, Санкції проти Росії
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