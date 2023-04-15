В следующем пакете ЕС: Германия призвала ввести санкции против атомной отрасли РФ
Правительство Германии предлагает включить санкции в отношении атомной промышленности РФ в следующий, 11-й санкционный пакет Европейского Союза.
Об этом сообщил вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек в интервью немецким СМИ.
Он напомнил, что Россия использует в качестве средства давления зависимость Запада в сфере энергетики. Поэтому ядерная отрасль РФ также должна попасть под санкции.
– Мы видели, что Россия целенаправленно использует зависимость в сфере энергетики для оказания давления. Поэтому федеральное правительство призвало Еврокомиссию ввести санкции и в отношении гражданского атомного сектора. Это должно стать частью следующего санкционного пакета, – подчеркнул Хабек.
Политик добавил, что особое отношение к атомной промышленности РФ не оправдано. И Россия в этой сфере больше “не может восприниматься как надежный партнер”.
По мнению Хабека, Евросоюз должен усиливать свою независимость от РФ. Сейчас страна-агрессор, среди прочего, поставляет уран для топливных стержней атомных электростанций, а также принимает радиоактивные отходы.
– Мы уже далеко продвинулись во многих сферах, в том числе и в сфере энергетики. Остался лишь атомный сектор, – отметил вице-канцлер Германии.
Он также выразил мнение, что при введении санкций против российской атомной энергетики следует предусмотреть переходный период. В то же время Хабек настаивает, что не нужно бояться “решительных действий и в этой сфере”.
Как известно, Украина неоднократно призывала западных союзников ввести санкции против ядерной отрасли РФ, в частности, против корпорации Росатом. Однако Евросоюз пока этого не сделал.
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