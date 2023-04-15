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Юля Захарченко, редактор ленты

Защита неба, бронированный кулак и боеприпасы: Резников назвал приоритеты Рамштайна

Олексій Резніков
Фото: Минобороны

Накануне встречи в формате Рамштайн Украина провела интенсивную работу для налаживания международных контактов. Государственные приоритеты известны — защита неба, создание бронированного кулака и обеспечение боеприпасами.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников по итогам визитов в Афины, Никосию, Мадрид и Бухарест. Он отметил, что состоялись плодотворные встречи с руководителями МО Греции Никосом Панайотопулусом, Кипра Михалисом Георгалласом, Испании Маргаритой Роблес, Румынии Ангелом Тилваром и их командами.

— Цель неизменна — оружие и другие формы поддержки, которые укрепляют Силы обороны Украины. Во время визитов встречаемся с лидерами органов представительной власти, производителями, медиа, чтобы иметь максимально широкий круг поддержки, — подчеркнул украинский министр.

Глава Минобороны отметил, что Украину интересуют как платформы советского образца, особенно ракеты и снаряды  из-за скорости передачи вооружения, так и системы западного производства, обеспечивающие качественные преимущества.

— Привлекаем помощь, договариваемся о производстве, отрабатываем программы обучения наших воинов. Встречи на политическом уровне очень полезны, ведь не только помогают поддерживать высокую общую динамику, но и способствуют быстрому решению практических вопросов. Время для нас очень важно — это сохраненные жизни наших защитников, мирных городов. Делаем все, чтобы приблизить победу, — подчеркнул Резников.

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Защита неба, бронированный кулак и боеприпасы: Резников назвал приоритеты Рамштайна

ВСУ, Міноборони України, Алексей Резников, Ракета, українські військові
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