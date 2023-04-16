Италия передала Украине самоходные артиллерийские установки M109L — СМИ

Италия передала Украине самоходные артиллерийские установки М109L, причем некоторые из них уже на передовой.

Об этом сообщает итальянская газета La Repubblica.

Решение о передаче этих САУ было принято еще при правительстве тогдашнего премьер-министра Марио Драги, они были отремонтированы за американские средства.

Два дня назад на железнодорожной станции в Удине сняли огромную колонну самоходных пушек, которая проезжала мимо.

Кроме того, газета сообщает, что поступают видео, как с САУ M109L украинские военные ведут огонь по позициям российских оккупантов. Сообщается, что в этой партии 20 единиц такой техники, но в целом в планах Рима для передачи Киеву 60 таких САУ.

Недавно стало известно, что Франция и Италия могут передать Украине зенитный ракетный комплекс SAMP-T позже, чем изначально планировалось.

Ссылаясь на секретные документы Пентагона, издание Politico сообщило, 22 февраля Париж поставил Рим в известность, что система ПВО будет готова для Украины не раньше июня этого года.

Источник: La Repubblica

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