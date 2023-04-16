На лету отбил портфелем: как охранник спас премьера Японии от взрыва

15 апреля на премьер-министра Японии Фумио Кисиду перед его выступлением в городе Вакаяма в рыбацком порту Сайкадзаки пытались совершить нападение.

В сети обнародовали видео, как охранник политика заметил устройство, которое катилось в сторону Кисиды, быстро среагировал и отбил его портфелем.

После этого секьюрити бросился в сторону премьера, отвел его в сторону, прикрывая собой.

Впоследствии устройство взорвалось, и произошло сильное задымление. Подозреваемого, который бросил устройство, задержали на месте происшествия гражданские и передали полиции. Информации о пострадавших не поступало.

Кисида посетил порт Сайкадзаки, чтобы поддержать кандидата от своей правящей партии на местных выборах. Премьер-министр позже заявил, что полиция проводит расследование инцидента.

По данным властей, это 24-летний японец Рюдзи Кимура. В момент задержания при нем был нож и, вероятно, второе взрывное устройство.

Примерно через час после инцидента Кисида выступил в помещении железнодорожного вокзала Вакаяма. Премьер пообещал максимально усилить безопасность.

Источник: ANTIPA

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