На лету отбил портфелем: как охранник спас премьера Японии от взрыва
15 апреля на премьер-министра Японии Фумио Кисиду перед его выступлением в городе Вакаяма в рыбацком порту Сайкадзаки пытались совершить нападение.
В сети обнародовали видео, как охранник политика заметил устройство, которое катилось в сторону Кисиды, быстро среагировал и отбил его портфелем.
После этого секьюрити бросился в сторону премьера, отвел его в сторону, прикрывая собой.
このSPさん、良くやったと思うよ俺は。
「それが仕事」と言えばそれまでかもしれないが、なかなかの判断だよ。#岸田文雄#木村隆二pic.twitter.com/0kGzH7bUHE
— ANTIPA (@Anti_Payoque) April 15, 2023
Впоследствии устройство взорвалось, и произошло сильное задымление. Подозреваемого, который бросил устройство, задержали на месте происшествия гражданские и передали полиции. Информации о пострадавших не поступало.
Кисида посетил порт Сайкадзаки, чтобы поддержать кандидата от своей правящей партии на местных выборах. Премьер-министр позже заявил, что полиция проводит расследование инцидента.
По данным властей, это 24-летний японец Рюдзи Кимура. В момент задержания при нем был нож и, вероятно, второе взрывное устройство.
Примерно через час после инцидента Кисида выступил в помещении железнодорожного вокзала Вакаяма. Премьер пообещал максимально усилить безопасность.
Источник: ANTIPA
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