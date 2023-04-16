Смоленская катастрофа: подкомиссия требует расследовать покушение на убийство Леха Качиньского

Смоленская подкомиссия подаст запрос в прокуратуру с требованием провести расследование относительно покушения на убийство президента Польши Леха Качиньского.

Об этом пишет Pap со ссылкой на слова главы подкомитета по повторному расследованию авиакатастрофы Антония Мацеревича.

— Ситуация, когда мы имеем доказательства покушения на убийство, а расследование этого ужасного акта не ведется, не может продолжаться. Поэтому комиссия подготовила ходатайство в прокуратуру с требованием провести расследование не только катастрофы, но и покушения на президента Республики, — сказал Мацеревич.

Мацеревич заявил, что сообщение в прокуратуру основывается на статье 134 Уголовного кодекса с применением статьи 148 пп. 2 пп. 3 и 4 и ст. 128 УК.

По его словам, важнейшими доказательствами, которые дополнила подкомиссия, является масштаб присутствия взрывчатки на фрагментах самолета и реконструкция разрушения самолета Ту-154М.

— Мы вышли на очень важный анализ в этом деле, который сделали сотрудники Центральной криминалистической лаборатории МВД. Было идентифицировано более 100 фрагментов самолета, уничтоженного в соответствии с определением повреждением от взрыва. На большинстве исследованных фрагментов были обнаружены следы как тротила, так и гексогена и пентрита, а также других видов взрывчатых веществ, — сказал Мацеревич.

Подкомиссия уже передала окончательную версию отчета, в котором “четко указаны причины Смоленской авиакатастрофы”.

— Со стороны российской стороны был план убийства, который готовился еще с 2008 года. У нас есть заявление Владимира Путина, который в начале 2008 года заявил, что действия президента Леха Качиньского должны привести к войне, которую Россия будет вести против Польши. Это шокирующее заявление. Стоит понимать, что это первый момент, который указывает на подготовку со стороны России к Смоленскому преступлению, — заявил Мацеревич.

Он подчеркнул на необходимости тщательно расследовать “момент, когда произошла операция, которая привела к взрыву самолета”.

Ключевым вопросом, который все еще требует анализа, является масштаб дезинформации со стороны России, которая хотела устранить доказательства, указывающие на взрыв Ту-154М.

— Все тезисы о том, что самолет прошел слишком низко, что он врезался в дерево, являются дезинформацией, которая распространяется на международном уровне, — заявил Мацеревич.

Напомним, 10 апреля 2010 года президентский Ту-154М с Лехом Качиньским потерпел крушение при заходе на посадку на аэродром Смоленск-Северный.

Тогда погибли все 96 человек, которые находились на борту. Подробнее о том, что могло стать причиной Смоленской катастрофы в 2010 году — читайте в материале Фактов ICTV.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.