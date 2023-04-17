Суд Ирана вынес приговоры 10 военным по делу о сбитии самолета МАУ в 2020 году
В Иране приговорили к тюремному заключению 10 военнослужащих за участие в сбивании украинского пассажирского самолета авиакомпании МАУ вблизи Тегерана в 2020 году.
Об этом сообщает официальный портал новостей судебной системы Ирана Mizan Online.
Военнослужащие проведут за решеткой от одного до 13 лет.
Приговоры были вынесены после 20 судебных слушаний и “детального расследования” в течение трех лет.
Главный фигурант дела, названный “командиром системы обороны Тор М-1”, был приговорен к трем годам тюремного заключения за непредумышленное убийство 176 пассажиров и членов экипажа, находившихся на борту рейса PS752 самолета МАУ.
Ему дали еще 10 лет за игнорирование протокола и “масштаб последствий своих действий”.
Напомним, 8 января 2020 года украинский рейс PS752 авиакомпании Международные авиалинии Украины был сбит иранскими военными во время вылета из Тегерана.
Самолет поразили двумя иранскими ракетами. Жертвами катастрофы стали 167 пассажиров и 9 членов экипажа, в том числе граждане Украины.
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