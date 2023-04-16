В Судане погибли сотрудники ООН, организация приостанавливает там свою работу

Во время столкновений в Судане между вооруженными силами страны и военизированными силами быстрой поддержки Судана (RSF) погиб по меньшей мере 61 человек, среди которых трое сотрудников Организации Объединенных Наций.

О смерти работников ООН сообщила директор Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП) Синди Маккейн.

По ее словам, трое сотрудников ООН погибли в Кабкабии, что в штате Северный Дарфур. Еще двое работников ВПП получили ранения.

Во время перестрелки в международном аэропорту Хартума в субботу, 15 апреля, также был поврежден самолет Службы гуманитарных авиаций ООН, что серьезно повлияло на работу ВПП, говорится в заявлении.

В ООН сообщили о временном приостановлении работы Всемирной продовольственной программы в Судане. Маккейн подчеркнула, что “нет никакого оправдания для нападений на гуманитарных работников”.

Напряженность в отношениях между главой армии и фактическим президентом Абдель Фаттахом аль-Бурханом и лидером РСФ Мохамедом Хамданом Дагало, более известным как Хемедити, росла.

15 апреля в Судане произошла попытка военного переворота. Силы быстрой поддержки (RSF) начали бои против армии Судана в Хартуме и других ключевых городах. Они заявляют, что выступают против действующего правительства и стремятся установить в стране демократию.

В результате столкновений были повреждены по меньшей мере два самолета в аэропорту Хартума. Одно из воздушных судов принадлежит украинской авиакомпании SkyUp Airlines .

За последние пять лет это уже третья попытка государственного переворота в Судане. В результате мятежей в 2019 и 2021 годах были отстранены от власти президент Омар аль Башир, который руководил страной 30 лет, и переходное правительство, пришедшее к власти после него.

Источник: ВПП ООН

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