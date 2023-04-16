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Утечка данных США: Тайвань уязвим к нападению Китая с воздуха

Ракета
Фото: Pexels

Китай имеет значительное военное преимущество в воздухе. Противовоздушная оборона Тайваня не имеет возможности обнаруживать точные запуски ракет.

Об этом сообщает издание The Washington Post со ссылкой на оценки Пентагона. В сообщении говорится, что Тайвань вряд ли помешает китайскому военному превосходству в воздухе.

Тактика использования Китаем гражданских кораблей в военных целях ослабила способность разведывательных служб США выявлять ожидаемое вторжение.

По предварительным оценкам, официальные лица Тайваня сомневаются, что их противовоздушная оборона может вроде бы точно обнаруживать запуски ракет. Только половина самолетов Тайваня полностью готовы к полетам.

В то же время перемещение самолетов в укрытия займет не менее недели. Секретные документы Тайваня свидетельствуют о том, что Военно-воздушные силы Китая имели бы гораздо лучшие возможности для раннего установления контроля над небом, чем войска РФ в Украине.

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Источник: The Washington Post
авіація, Китай, Повітря
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