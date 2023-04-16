Еврокомиссия отреагировала на запрет импорта зерна из Украины в Польшу и Венгрию
Европейская комиссия назвала неприемлемыми запреты со стороны Венгрии и Польши на поставки зерна из Украины.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление спикера Еврокомиссии.
— Мы считаем важным напомнить, что торговая политика ЕС — это исключительная компетенция всего сообщества, поэтому любые односторонние действия неприемлемы, — говорится в ее заявлении.
В Еврокомиссии добавили, что в такие сложные времена крайне важно координировать и согласовывать все решения в рамках Евросоюза.
Накануне Польша запретила ввоз зерна и другого продовольствия из Украины. В Варшаве заявили, что готовы решить этот вопрос с нашей страной через межгосударственное соглашение.
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16 апреля правительство Венгрии сообщило о временном запрете импорта из Украины зерновых и масличных культур. Сообщается, что ограничения продлятся до 30 июня 2023 года.
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