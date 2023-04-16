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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Еврокомиссия отреагировала на запрет импорта зерна из Украины в Польшу и Венгрию

зерно
Фото: Unsplash

Европейская комиссия назвала неприемлемыми запреты со стороны Венгрии и Польши на поставки зерна из Украины.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление спикера Еврокомиссии.

— Мы считаем важным напомнить, что торговая политика ЕС — это исключительная компетенция всего сообщества, поэтому любые односторонние действия неприемлемы, — говорится в ее заявлении.

В Еврокомиссии добавили, что в такие сложные времена крайне важно координировать и согласовывать все решения в рамках Евросоюза.

Накануне Польша запретила ввоз зерна и другого продовольствия из Украины. В Варшаве заявили, что готовы решить этот вопрос с нашей страной через межгосударственное соглашение.

В Минагрополитики Украины предлагают в ближайшие дни согласовать с Польшей новый Меморандум о взаимопонимании, который будет учитывать интересы двух стран и регулировать транзит сельскохозяйственной продукции.

16 апреля правительство Венгрии сообщило о временном запрете импорта из Украины зерновых и масличных культур. Сообщается, что ограничения продлятся до 30 июня 2023 года.

После того как российское вторжение заблокировало некоторые черноморские порты, большое количество украинского зерна оказалось из-за логистических проблем в странах Европы. Это привело к падению цен и продаж для местных фермеров, которые вышли на демонстрации и протесты.

Источник: Reuters
Еврокомиссия, Зерно, Польша, Венгрия
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