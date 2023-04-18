Главы МО Украины и Пентагона обсудили приоритеты накануне Рамштайна

Министры обороны Украины Алексей Резников и Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин провели переговоры. Они обсудили ряд важных для двух стран тем, в частности, приоритеты накануне заседания в формате Рамштайн.

— На этой встрече исполнится год с тех пор, как министр Остин впервые созвал UDCG в Рамштайне для координации помощи в сфере безопасности, которая сейчас объединила около 50 стран в поддержку Украины, — говорится на сайте Пентагона.

В Пентагоне сообщили, что американский и украинский лидеры пообещали поддерживать тесные контакты. В то же время Остин сообщил, что США будут поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо.

— Я поговорил с моим хорошим другом и украинским коллегой Алексеем Резниковым, чтобы обсудить приоритеты накануне встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины, которая состоится на этой неделе в Германии. Мы будем продолжать поддерживать Украину, пока это будет нужно, — подчеркнул министр обороны США.

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