Главы МО Украины и Пентагона обсудили приоритеты накануне Рамштайна
Министры обороны Украины Алексей Резников и Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин провели переговоры. Они обсудили ряд важных для двух стран тем, в частности, приоритеты накануне заседания в формате Рамштайн.
— На этой встрече исполнится год с тех пор, как министр Остин впервые созвал UDCG в Рамштайне для координации помощи в сфере безопасности, которая сейчас объединила около 50 стран в поддержку Украины, — говорится на сайте Пентагона.
В Пентагоне сообщили, что американский и украинский лидеры пообещали поддерживать тесные контакты. В то же время Остин сообщил, что США будут поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо.
— Я поговорил с моим хорошим другом и украинским коллегой Алексеем Резниковым, чтобы обсудить приоритеты накануне встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины, которая состоится на этой неделе в Германии. Мы будем продолжать поддерживать Украину, пока это будет нужно, — подчеркнул министр обороны США.
Россия депортировала из Украины более 19 тысяч детей. Таковы данные сайта “Дети войны”. Наибольший акцент захватчики делают на детей – сиротах из оккупированных территорий. Во-первых, родные их не будут искать, во-вторых, детей рассматривают как своеобразное оружие против Украины. Эту теорию подтверждает Владимир Сагайдак. Он – директор Центра социально-психологической реабилитации детей. Шесть месяцев в течение оккупации он прятал от россиян 52 ребенка и делал все, чтобы их насильственно не депортировали.Ольга Чайко