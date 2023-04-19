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Марта Бондаренко, редактор ленты

Болгария вводит временный запрет на импорт украинского зерна — СМИ

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Фото: Pixabay

С сегодняшнего дня, 19 апреля, правительство Болгарии вводит временный запрет на импорт зерна и продуктов питания из Украины. В исключение транзитная продукция.

Об этом сообщает болгарское издание BNR со ссылкой на заявление исполняющего обязанности премьера Галаба Донева.

По словам Донева, сейчас в Болгарии много украинского продовольствия, а это нарушило основные производственно-торговые цепочки.

Если эта тенденция сохранится или усилится, что вполне реально после аналогичных ограничений со стороны других стран, то для болгарского бизнеса это будет иметь чрезвычайно серьезные последствия.

— Болгария остается солидарной с Украиной, но банкротство болгарских сельхозпроизводителей ничем не поможет, — сказал Донев.

Пока не известно, как долго продлится запрет на ввоз продуктов из Украины.

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Зерно, збір урожаю

Болгария, Экспорт, Зерно, Україна
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