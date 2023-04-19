Российские корабли-призраки проводят разведку в Балтийском и Северном морях и собирают данные для диверсий — СМИ

Российские корабли-призраки, как военные так и гражданские, передвигаются в Балтийском и Северном морях и собирают данные для диверсий против ветровых электростанций, газопроводов и кабелей связи.

Об этом говорится в совместном расследовании общественных вещателей Дании, Норвегии, Швеции и Финляндии.

Как удалось выяснить журналистам, большое количество российских военных и гражданских кораблей в водах вокруг Дании, Норвегии, Финляндии и Швеции изучают дно моря с помощью спецоборудования и выясняют, как связана инфраструктура этих стран.

– Целью России является получение информации, которая бы позволила ей саботировать, среди прочего, распределение электроэнергии Северо-Западной Европы или осуществить диверсии, в том числе путем перерезания кабелей питания и передачи данных через Атлантику и в остальную Европу, – говорится в сообщении.

Согласно расследованию, в водах Северной Европы плавают российские корабли-призраки. Это суда, которые выключили свои так называемые передатчики AIS и не сообщают о своем местонахождении.

Примером является корабль ВМС России Адмирал Владимирский. Официально он занимается морскими исследованиями, но, по данным источников, его также используют для разведывательной работы.

В частности, судно перемещалось в окрестностях семи ветровых электростанций у побережья Британии и Нидерландов во время одной миссии. Корабль замедлялся, когда приближался к районам, где есть ветровые электростанции.

Когда журналисты подошли к судну на небольшой лодке, они столкнулись с человеком в балаклаве, который держал оружие, похожее на военную штурмовую винтовку.

Afsløring: Russiske spionskibe forbereder mulig sabotage mod havvindmøller, gasrør og strømkabler i Danmark og Norden https://t.co/uoXWLbo7pS pic.twitter.com/xisZQCJJbP — DR Nyheder (@DRNyheder) April 19, 2023



Отмечается, что тот же корабль был замечен у побережья Шотландии в прошлом году во время входа в Морей-Ферт 10 ноября, примерно в 30 морских милях к востоку от Лоссимута, где базируется флот морских патрульных самолетов Королевских ВВС.

Как рассказал журналистам офицер датской контрразведки, РФ готовит диверсионные планы на случай полного конфликта с Западом.

Глава норвежской разведки отметил расследователям, что эта военная программа является очень важной для России и ее контролируют непосредственно из Москвы.

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