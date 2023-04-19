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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Штайнмайер в Варшаве попросил прощения за преступления нацистов и выразил поддержку Украине

Штайнмаєр
Фото: Getty Images

19 апреля, в день 80-й годовщины начала восстания в Варшавском гетто федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил об ответственности немцев за преследование и массовые убийства евреев в годы Второй мировой войны и попросил прощения.

– Сегодня я стою перед вами и прошу у вас прощения за преступления, совершенные здесь немцами, –  заявил он в присутствии президентов Польши и Израиля Анджея Дуды и Ицхака Герцога.

Также Штайнмайер выразил твердую поддержку Украины, отметив, что “в Европе никогда больше не должна была начинаться война”.

– Немцы преследовали, порабощали и убивали евреев Европы, евреев Варшавы с жестокостью и бесчеловечностью, для которых у нас нет слов, – сказал немецкий президент и указал, что нацисты тщательно спланировали и осуществили свои преступления.

Он подчеркнул, что немцы осознают свою ответственность и задачу, которую оставили им выжившие и погибшие.

– Для нас, немцев, ответственность за нашу историю не имеет конечной точки. Она останется нам напоминанием и нашей миссией в настоящем и будущем, – отметил Штайнмайер.

Восстание в Варшавском гетто

Варшавское гетто, было создано немецкими оккупантами осенью 1940 года и вмещало около 450 тысяч человек. В 1942 году нацисты начали депортацию евреев в трудовые и концентрационные лагеря, только с июля по сентябрь было похищено или убито 250-280 тысяч человек. 19 апреля 1943 года в гетто вошли войска СС и началось восстание слабо вооруженного еврейского сопротивления.

Борьба жителей гетто и Еврейской боевой организации против режима продолжалась почти месяц — до середины мая. После подавления восстания тысячи евреев депортировали в лагерь смерти в Треблинке, сожгли заживо или расстреляли. Было убито или отправлено в лагеря смерти более 56 тысяч человек.

Лишь немногим удалось сбежать. Сегодня его называют самым масштабным еврейским противостоянием за время Второй мировой войны.

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Штайнмайер в Варшаве попросил прощения за преступления нацистов и выразил поддержку Украине

Источник: Deutsche Welle
Анджей Дуда, Варшава, Израиль, Німеччина, Польша, Франк-Вальтер Штайнмайєр
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