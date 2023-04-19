США в среду объявят о новом пакете военной помощи — пресс-секретарь Белого дома

Соединенные Штаты объявят о новом пакете военной помощи Украине в среду вечером, 19 апреля.

Об этом во время брифинга сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

— Сегодня позже администрация Байдена-Харрис объявит о новом пакете помощи по безопасности Украины в рамках наших постоянных усилий по помощи Украине в обороне против жестокого российского вторжения, — сказала она.

По ее словам, в новый пакет помощи войдут дополнительные боеприпасы к ракетным системам HIMARS и артиллерии, которые есть в запасах Пентагона.

Последний пакет помощи на общую сумму $2,6 млрд Вашингтон объявлял в начале апреля.

Он состоял из двух частей: президентского пакета на $500 млн и пакета в рамках Инициативы содействия безопасности в Украине (USAI) на $2,1 млрд.

Первый вариант дает право лидеру США в чрезвычайных ситуациях передавать оружие из американских запасов. Второй вариант предусматривает заказ оружия у производителей.

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