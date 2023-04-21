На мероприятии партии Орбана вывесили карту “Великой Венгрии” — есть реакция Румынии

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выступил на фоне провокационной карты “Великая Венгрия”.

Мероприятие, на котором он выступал, было организовано правящей партией Фидес, лидером которой является премьер-министр Виктор Орбан. Оно называлось Мир и безопасность.

Организаторы события использовали карту “Великой Венгрии” в границах до Трианонского договора 1920 года.

В социальных сетях пользователи обратили внимание, что на основном баннере изображена Венгрия в ее нынешних границах, а также есть контуры границ так называемой Великой Венгрии.

На выходку правящей венгерской партии отреагировали в Румынии. Евродепутат Влад Георге назвал это отвратительным и возмутительным.

— Венгрия — страна — член ЕС — подрывает суверенитет Румынии, другой страны — члена ЕС… Это отвратительно и возмутительно, — подчеркнул он.

В украинском МИДе пока никак не комментировали этот инцидент.

В ноябре 2022 года венгерский премьер Виктор Орбан попал в скандал, когда пришел на футбольный матч с шарфом, на котором была изображена карта “Великой Венгрии”.

Спикер МИД Украины Олег Николенко заявил, что пропаганда в Венгрии идей ревизионизма не способствует развитию украинско-венгерских отношений и не соответствует принципам европейской политики.

Еще раньше в мае того же года Орбан, комментируя нежелание поддержать нефтяное эмбарго, заявил, что это из-за потери страной выхода к морю 100 лет назад. Он намекал на побережье Хорватии — Далмацию. Когда-то этот регион был под властью Австро-Венгрии до смены границ по итогам Первой мировой войны.

В Загребе осудили слова Орбана и вручили послу Венгрии ноту МИД.

“Великая Венгрия” — территория бывшего королевства Венгрия до Первой мировой войны. Сейчас большинство этих территорий входят в Австрию, Хорватию, Румынию, Украину, Сербию и Словакию.

После Первой мировой у Венгрии осталось около 30% территорий из тех, которые она имела до начала войны.

Фото: Twitter/Влад Георге

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