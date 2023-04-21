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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

На мероприятии партии Орбана вывесили карту “Великой Венгрии” — есть реакция Румынии

Сійярто на фоні сепаратистського прапору

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выступил на фоне провокационной карты “Великая Венгрия”.

Мероприятие, на котором он выступал, было организовано правящей партией Фидес, лидером которой является премьер-министр Виктор Орбан. Оно называлось Мир и безопасность.

Организаторы события использовали карту “Великой Венгрии” в границах до Трианонского договора 1920 года.

В социальных сетях пользователи обратили внимание, что на основном баннере изображена Венгрия в ее нынешних границах, а также есть контуры границ так называемой Великой Венгрии.

На выходку правящей венгерской партии отреагировали в Румынии. Евродепутат Влад Георге назвал это отвратительным и возмутительным.

— Венгрия — страна — член ЕС — подрывает суверенитет Румынии, другой страны — члена ЕС… Это отвратительно и возмутительно, — подчеркнул он.

В украинском МИДе пока никак не комментировали этот инцидент.

В ноябре 2022 года венгерский премьер Виктор Орбан попал в скандал, когда пришел на футбольный матч с шарфом, на котором была изображена карта “Великой Венгрии”.

Спикер МИД Украины Олег Николенко заявил, что пропаганда в Венгрии идей ревизионизма не способствует развитию украинско-венгерских отношений и не соответствует принципам европейской политики.

Еще раньше в мае того же года Орбан, комментируя нежелание поддержать нефтяное эмбарго, заявил, что это из-за потери страной выхода к морю 100 лет назад. Он намекал на побережье Хорватии — Далмацию. Когда-то этот регион был под властью Австро-Венгрии до смены границ по итогам Первой мировой войны.

В Загребе осудили слова Орбана и вручили послу Венгрии ноту МИД.

“Великая Венгрия” — территория бывшего королевства Венгрия до Первой мировой войны. Сейчас большинство этих территорий входят в Австрию, Хорватию, Румынию, Украину, Сербию и Словакию.

После Первой мировой у Венгрии осталось около 30% территорий из тех, которые она имела до начала войны.

Фото: Twitter/Влад Георге

Австрия, Румунія, Сербия, скандал, Словакия, Венгрия, Україна, Хорватія
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