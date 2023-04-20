Союзники Украины рассматривают возможность полного запрета экспорта в РФ — Bloomberg

Ключевые союзники Украины, включая США, рассматривают возможность приближения к полному запрету экспорта товаров в Россию, что значительно усилит экономическое давление на страну-агрессора.

Чиновники стран G7 обсуждают такие ограничения перед майским саммитом в Японии, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По их словам, планируется привлечь к запрету экспорта и страны Евросоюза, однако предложение все еще обсуждается и может измениться.

— Если лидеры G7 поддержат этот шаг на саммите, необходимо будет согласовать список исключений. Вероятно, что лекарства и сельскохозяйственная продукция, в частности продукты питания, останутся в этом списке, — пишет издание.

Однако сейчас есть серьезные препятствия для введения таких ограничений — новые критерии должны одобрить все страны ЕС, что прогнозируемо повлечет ожесточенные дебаты из-за вероятной негативной реакции со стороны компаний, которые до сих пор экспортируют товары в Россию.

На сегодняшний день в Россию продолжают поступать товары из Европы, США, Канады и Японии на сумму $66 млрд.

Источник : Bloomberg

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