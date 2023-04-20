Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Какими будут зарплаты военных в 2023 году
Курс доллара отпустят: что известно и когда это может произойти
Была на 17-й неделе беременности: мужчина столкнул свою жену со скалы
Отрезали голову еще живому: в соцсетях распространили видео казни украинского военнопленного
Во время вооруженных столкновений в Судане поврежден самолет украинской авиакомпании
Мировые новости
Нуждается в проверке
Валентина Летяк, редактор ленты

Союзники Украины рассматривают возможность полного запрета экспорта в РФ — Bloomberg

Експорт товарів
Фото: Pixabay

Ключевые союзники Украины, включая США, рассматривают возможность приближения к полному запрету экспорта товаров в Россию, что значительно усилит экономическое давление на страну-агрессора.

Чиновники стран G7 обсуждают такие ограничения перед майским саммитом в Японии, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По их словам, планируется привлечь к запрету экспорта и страны Евросоюза, однако предложение все еще обсуждается и может измениться.

— Если лидеры G7 поддержат этот шаг на саммите, необходимо будет согласовать список исключений. Вероятно, что лекарства и сельскохозяйственная продукция, в частности продукты питания, останутся в этом списке, — пишет издание.

Однако сейчас есть серьезные препятствия для введения таких ограничений — новые критерии должны одобрить все страны ЕС, что прогнозируемо повлечет ожесточенные дебаты из-за вероятной негативной реакции со стороны компаний, которые до сих пор экспортируют товары в Россию.

На сегодняшний день в Россию продолжают поступать товары из Европы, США, Канады и Японии на сумму $66 млрд.

Читайте также
Расширение черного списка и закрытие лазеек. Что будет включать 11-й пакет санкций ЕС против РФ
санкції проти Росії

Источник: Bloomberg
G7, Война в Украине, Экспорт, Російська агресія, Росія-ЄС, Санкції проти Росії, США
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Россия снова обстреляла Берислав – ребенок в тяжелом состоянии
Берислав
Открываем новый уровень взаимодействия между общинами Украины и союзников — Зеленский
Володимир Зеленський
Кулеба разочарован неспособностью ЕС договориться о поставках боеприпасов Украине
Союзники Украины рассматривают возможность полного запрета экспорта в РФ — Bloomberg
Работали на оккупантов. СБУ сообщила о подозрении еще восьмерым коллаборационистам
СБУ
Обсудили оружие и ситуацию на фронте: Залужный и командующий силами НАТО в Европе провели разговор
Залужний
Видео
Три снаряда в цель: как бойцы на Бахмутском направлении уничтожают врагов

Беспощадно уничтожать врага на Бахмутском направлении украинским защитникам помогает западное вооружение. Британские пушки L-119 поступили к нам еще в конце лета. А

Константин Мельников
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (19.04.2023)
Союзники Украины рассматривают возможность полного запрета экспорта в РФ — Bloomberg
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (19.04.2023)
Союзники Украины рассматривают возможность полного запрета экспорта в РФ — Bloomberg
Уже собрали на дроны и бус: в Черкассах студенты разбирают ноутбуки ради ВСУ
Ремонт гаджетів
В КГГА рассказали, когда ожидают пик весеннего наводнения и как готовятся спасатели
Київ підтоплення
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь