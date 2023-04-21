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Юля Захарченко, редактор ленты

Албания отменила безвизовый режим для граждан России

російські паспорти
Фото: Depositphotos

Гражданам Российской Федерации отменили безвизовый режим в Албании. Об этом сообщило посольство Албании в РФ на своем официальном онлайн-ресурсе.

— Посольство Республики Албания в Российской Федерации информирует, что в соответствии с поправками Совета министров Республики Албания от 20.04.2023 года в постановлении №858 от 29.12.2021 года отменяется безвизовый режим для граждан Российской Федерации (ежегодно с 01 мая до 30 сентября), — говорится в сообщении.

В посольстве предупредили, что для посещения Албании гражданам РФ теперь необходимо оформить визу, чтобы официально засвидетельствовать цель поездки в страну.

Ранее россияне могли въезжать в страну без визы с 1 мая до 30 сентября, в частности, с помощью этого Албания стимулировала туризм.

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Источник: Посольство Албании в РФ

Албания, Безвизовый режим, Громадянство РФ
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