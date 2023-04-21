Канада объявила новый пакет военной помощи Украине на $29 млн

На заседании в Рамштайне министр обороны Канады Анита Ананд объявила о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму 39 млн канадских долларов ($28,9 млн).

По ее словам, он будет включать, в частности, 40 снайперских винтовок с боеприпасами к ним, 16 радиостанций, а также вклад в целевой фонд НАТО, который поможет обеспечить Украину 3,3 млн л топлива и другими материалами.

Ананд сообщила, что все восемь основных боевых танков Leopard 2, которые Канада передала Украине, уже доставлены в Польшу. Также Канада направила трех инструкторов по огневой подготовке украинских танковых экипажей.

11 апреля премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его страна поставит Украине крупную партию стрелкового оружия и боеприпасов.

Речь идет о 21 тыс. автоматов и винтовок, 38 пулеметах и 2,4 млн патронов к ним.

Источник: Ministry of Defense of Canada

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