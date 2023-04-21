Кремль пытается создать в Германии “антивоенную” коалицию — WP

Кремль использует ультраправых и ультралевых политиков в Германии, чтобы остановить поставки оружия в Украину.

Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на секретные российские документы, датированные июлем-ноябрем, которые получила европейская разведывательная служба. План начали воплощать в действие якобы в начале сентября.

По данным издания, 25 февраля 13 тыс. демонстрантов собрались у Бранденбургских ворот, чтобы призвать к прекращению поставок оружия в Украину. “Протест” возглавляла член парламента от леворадикальной немецкой партии Die Linke Сахра Вагенкнехт.

По ее словам, требованием толпы было нежелание втянуть Германию в войну. Вагенкнехт призвала к созданию нового движения за мир и осудила кровопролитие в Украине, не упоминая о российском вторжении.

Среди толпы в Берлине были редактор ультраправого журнала Юрген Эльзессер и десятки членов ультраправой партии Альтернатива для Германии (AfD), которые приветствовали лозунги Вагенкнехт.

Журнал, который издает Эльзессер, недавно заявил на своей обложке, что Вагенкнехт является лучшим канцлером, назвав ее “кандидатом для левых и правых”. Его издание немецкие чиновники называют пропагандистским органом Кремля.

В документах фиксируются встречи между кремлевскими чиновниками и политтехнологами РФ, а также приказы Кремля для стратегов сосредоточиться на Германии, чтобы создать антивоенные настроения в Европе и ослабить поддержку Украины.

Файлы также содержат хронику усилий стратегов, направленных на реализацию этих планов, и их отчеты Кремлю. Документы не содержат никаких материалов, которые бы фиксировали коммуникацию между российскими стратегами и их союзниками в Германии. Но интервью показывают, что по крайней мере один человек, близкий к Вагенкнехт, и несколько членов AfD контактировали с российскими официальными лицами при разработке планов.

WP пишет, что детали документов свидетельствуют о прямых попытках Кремля вмешаться в немецкую политику, пытаясь создать новую коалицию между Вагенкнехт, ультралевыми и AfD, а также поддержать протесты экстремистов левых и правых против немецкого правительства.

Отмечается, что использование мирных протестов для раскола Запада повторяет тактику, которая была отточена еще в советские времена и снова вышла на первый план после полномасштабного вторжения России в Украину.

— Мы знаем (эту тактику, — Ред.) со времен Холодной войны, когда Советский Союз пытался влиять на антивоенные движения и манипулировать ими, — сказал высокопоставленный чиновник немецкой службы безопасности на условиях анонимности.

Предложенная Кремлем стратегия объединит две немецкие фракции с давними пророссийскими позициями. 53-летняя Вагенкнехт — бывшая коммунистка, которая выросла в Восточной Германии и несколько раз конфликтовала с более традиционным руководством Die Linke, в частности из-за своей популистской позиции.

Опросы общественного мнения показывают, что ее популярность на национальном уровне растет и она открыто раздумывает над созданием новой партии. Немецкие эксперты прогнозируют, что она получит поддержку со стороны электората AfD и в целом может набрать до 24% голосов избирателей, согласно недавнему опросу, на который ссылается немецкий журнал Der Spiegel.

AfD, которую некоторые в Германии называют партией “тех, кто понимает Путина”, разделяет мнение Кремля о том, что войну в Украине якобы спровоцировали США и что Россия “просто защищается” от окружения НАТО, защищая русскоязычное население на Ввостоке Украины. Как свидетельствуют документы и интервью, Москва в течение длительного времени культивировала десятки членов AfD, особенно с помощью роскошных, полностью оплаченных поездок в Россию.

Из документов не понятно, как политтехнологи, работающие с Кремлем, пытались донести до членов AfD или других потенциальных немецких союзников информацию о планах Москвы. Но вскоре после того, как Кремль отдал приказ о создании союза между Вагенкнехт и ультраправыми, депутаты AfD начали выступать в ее поддержку в парламенте, а члены партии скандировали ее имя на митингах.

Источник : The Washington Post

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