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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Кремль пытается создать в Германии “антивоенную” коалицию — WP

Бранденбурзькі ворота
Фото: Unsplash

Кремль использует ультраправых и ультралевых политиков в Германии, чтобы остановить поставки оружия в Украину.

Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на секретные российские документы, датированные июлем-ноябрем, которые получила европейская разведывательная служба. План начали воплощать в действие якобы в начале сентября.

По данным издания, 25 февраля 13 тыс. демонстрантов собрались у Бранденбургских ворот, чтобы призвать к прекращению поставок оружия в Украину. “Протест” возглавляла член парламента от леворадикальной немецкой партии Die Linke Сахра Вагенкнехт.

По ее словам, требованием толпы было нежелание втянуть Германию в войну. Вагенкнехт призвала к созданию нового движения за мир и осудила кровопролитие в Украине, не упоминая о российском вторжении.

Среди толпы в Берлине были редактор ультраправого журнала Юрген Эльзессер и десятки членов ультраправой партии Альтернатива для Германии (AfD), которые приветствовали лозунги Вагенкнехт.

Сахра Вагенкнехт

Сахра Вагенкнехт. Фото: Facebook/Сахра Вагенкнехт

Журнал, который издает Эльзессер, недавно заявил на своей обложке, что Вагенкнехт является лучшим канцлером, назвав ее “кандидатом для левых и правых”. Его издание немецкие чиновники называют пропагандистским органом Кремля.

В документах фиксируются встречи между кремлевскими чиновниками и политтехнологами РФ, а также приказы Кремля для стратегов сосредоточиться на Германии, чтобы создать антивоенные настроения в Европе и ослабить поддержку Украины.

Файлы также содержат хронику усилий стратегов, направленных на реализацию этих планов, и их отчеты Кремлю. Документы не содержат никаких материалов, которые бы фиксировали коммуникацию между российскими стратегами и их союзниками в Германии. Но интервью показывают, что по крайней мере один человек, близкий к Вагенкнехт, и несколько членов AfD контактировали с российскими официальными лицами при разработке планов.

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WP пишет, что детали документов свидетельствуют о прямых попытках Кремля вмешаться в немецкую политику, пытаясь создать новую коалицию между Вагенкнехт, ультралевыми и AfD, а также поддержать протесты экстремистов левых и правых против немецкого правительства.

Отмечается, что использование мирных протестов для раскола Запада повторяет тактику, которая была отточена еще в советские времена и снова вышла на первый план после полномасштабного вторжения России в Украину.

— Мы знаем (эту тактику, — Ред.) со времен Холодной войны, когда Советский Союз пытался влиять на антивоенные движения и манипулировать ими, — сказал высокопоставленный чиновник немецкой службы безопасности на условиях анонимности.

Предложенная Кремлем стратегия объединит две немецкие фракции с давними пророссийскими позициями. 53-летняя Вагенкнехт — бывшая коммунистка, которая выросла в Восточной Германии и несколько раз конфликтовала с более традиционным руководством Die Linke, в частности из-за своей популистской позиции.

Кремль, Москва

Кремль, Москва. Фото: Unsplash

Опросы общественного мнения показывают, что ее популярность на национальном уровне растет и она открыто раздумывает над созданием новой партии. Немецкие эксперты прогнозируют, что она получит поддержку со стороны электората AfD и в целом может набрать до 24% голосов избирателей, согласно недавнему опросу, на который ссылается немецкий журнал Der Spiegel.

AfD, которую некоторые в Германии называют партией “тех, кто понимает Путина”, разделяет мнение Кремля о том, что войну в Украине якобы спровоцировали США и что Россия “просто защищается” от окружения НАТО, защищая русскоязычное население на Ввостоке Украины. Как свидетельствуют документы и интервью, Москва в течение длительного времени культивировала десятки членов AfD, особенно с помощью роскошных, полностью оплаченных поездок в Россию.

Из документов не понятно, как политтехнологи, работающие с Кремлем, пытались донести до членов AfD или других потенциальных немецких союзников информацию о планах Москвы. Но вскоре после того, как Кремль отдал приказ о создании союза между Вагенкнехт и ультраправыми, депутаты AfD начали выступать в ее поддержку в парламенте, а члены партии скандировали ее имя на митингах.

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Источник: The Washington Post
Война в Украине, Кремль, Німеччина, Пропаганда Росії, Россия
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