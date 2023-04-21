Китай не будет давить на другие страны относительно войны России против Украины — глава МИД
Министр иностранных дел Китая Цинь Ган заявил, что его страна придерживается беспристрастной позиции относительно “кризиса в Украине” и не планирует давить на другие страны.
Об этом Цинь Ган сказал на международном форуме в Шанхае, сообщает Укринформ.
По его словам, Пекин поддерживает мирное урегулирование любых международных споров путем консультаций и диалога.
— Относительно кризиса в Украине, Китай не разжигает ситуацию и не пользуется ею. Китай занял беспристрастную позицию и настаивает на мирных переговорах, чтобы уменьшить напряжение и снизить градус противостояния, — заявил министр.
Он также подчеркнул, что Китай не будет давить на другие страны, однако и не воспримет давления извне.
Цинь Ган заявил, что доминирование и гегемония не является целью развития Китая.
Ранее аналитики американского Института изучения войны ISW сообщали, что Кремль пытается представить Россию как равного Китаю партнера в области обороны.
А министр иностранных дел Китая Цинь Ган заявил, что КНР не будет продавать вооружение России и будет регулировать экспорт в РФ товаров двойного назначения