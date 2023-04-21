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Марта Бондаренко, редактор ленты

Китай не будет давить на другие страны относительно войны России против Украины — глава МИД

Цінь Ган Цінь Ґан Qín Gāng
Фото: Getty Images

Министр иностранных дел Китая Цинь Ган заявил, что его страна придерживается беспристрастной позиции относительно “кризиса в Украине” и не планирует давить на другие страны.

Об этом Цинь Ган сказал на международном форуме в Шанхае, сообщает Укринформ.

По его словам, Пекин поддерживает мирное урегулирование любых международных споров путем консультаций и диалога.

— Относительно кризиса в Украине, Китай не разжигает ситуацию и не пользуется ею. Китай занял беспристрастную позицию и настаивает на мирных переговорах, чтобы уменьшить напряжение и снизить градус противостояния, — заявил министр.

Он также подчеркнул, что Китай не будет давить на другие страны, однако и не воспримет давления извне.

Цинь Ган заявил, что доминирование и гегемония не является целью развития Китая.

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Ранее аналитики американского Института изучения войны ISW сообщали, что Кремль пытается представить Россию как равного Китаю партнера в области обороны.

А министр иностранных дел Китая Цинь Ган заявил, что КНР не будет продавать вооружение России и будет регулировать экспорт в РФ товаров двойного назначения

Источник: Укринформ
Война в Украине, Китай, Україна-Китай
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