В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что Тайвань исторически является неотъемлемой частью их страны. А значит, обе стороны Тайваньского пролива принадлежат именно КНР.

Такое заявление сделал глава МИД Китая Цинь Ган, выступая на международном форуме по модернизации в Шанхае.

– Тайвань был неотъемлемой частью территории Китая с давних времен, и оба берега пролива принадлежат одному Китаю. Это история Тайваня и это статус-кво Тайваня, – сообщил дипломат.

Цинь Ган добавил, что “возвращение Тайваня в Китай” является составной частью международного порядка, установленного после Второй мировой войны.

Министр утверждает, что в последнее время звучит “абсурдная риторика, обвиняющая Китай в изменении статус-кво, подрыве мира и стабильности” в Тайваньском проливе.

По словам дипломата, статус-кво якобы пытаются изменить “сепаратистские силы независимости Тайваня”, а также еще несколько государств, желающих отменить принцип одного Китая и достичь его “мирного разделения”.

Глава МИД уточнил, что потеря территории, которую Китай считает своей, неприемлема для 1,4 млрд китайцев. Поэтому КНР готов отстаивать свою территориальную целостность и суверенитет.

– Китай не потеряет ни одной части своей территории, восстановленной после Второй мировой войны, и установленный послевоенный международный порядок не изменится… Вопрос Тайваня относится к коренным интересам Китая. И наш ответ тому, кто попытается разрушить принцип одного Китая, – мы никогда не отступим перед каким-либо актом, подрывающим суверенитет и безопасность Китая, — отметил министр.

Как известно, Тайваньский пролив пролегает между Китаем и островом Тайвань, соединяя Восточнокитайское море с Южнокитайским. Пекин считает демократически управляемый Тайвань своей территорией.

Недавно Китай провел военные учения в водах вблизи Тайваня. По данным СМИ, вооруженные силы КНР на второй день учений смоделировали точные удары по “ключевым целям” Тайваня.

Источник : France24, Укринформ

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